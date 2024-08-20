Смачний, красивий, і легко переносить спеку: фермерша з Чернігівщини розповіла про вирощування гібридів «Бобкат»

Поки «фермерка-красуня» розповідає українським блогерам про те, як боротися з «цілою купою бур'янів», її колега з Чернігівщини, яка веде власний блог під назвою «В гостях у Тані», вирішила поділитись з колегами враженнями від вирощування гібридного сорту томатів «Бобкат».

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«Я хочу з вами поділитися своїм досвідом вирощування гібриду помідорів „Бобкат“, — звертається аграрниця до підписників. — Ось подивіться: я знімаю помідори з куща, так як зараз 16 година, стоїть неймовірна спека, дуже „великі градуси“. А помідори не відчувають сонячних променів, не тріскаються, і зберігають смак».

Слова Тані підтверджують і солідні спеціалісти на своєму сайті.

«Високоврожайний сорт — понад 120 т/га. Легко переносить спеку, потужний листовий апарат добре вкриває плоди від сонячних опіків. Плоди — округлої форми, яскраво-червоного кольору без зеленої плями, з глянцевим блиском, вирівняні протягом усього періоду збору. Середня маса — 250−300 г. Вміст сухої речовини — 5,5−6,2%. Ідеальні смакові якості, інтенсивний аромат, пісочна структура м'якоті. Стійкий до розтріскування навіть при перепадах вологості грунту. Добре зберігається, придатний для транспортування на великі відстані», — так описують вчені агрономи цей сорт.

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Але повернемось до фермерші: за словами Тані, помідори цього сорту гарно маринувати в каструлях і бочках, але вона сама закриває їх у літрові банки четвертинками, так як помідори «кріпенькі».

Городниця знімає томати з куща — їх дійсно дуже багато — так як стоїть страшна спека, і верхні томати можуть попектися.

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«Справжній помідорний смак, — розповідає про сорт Таня. — Не такі, як розповідають інші фермери — „зі смаком ванілі чи сливи“, а просто „звичайний помідор“ вагою приблизно 250 грам», — вважає городниця.

За її словами, вона не підв'язувала томати, і не зривала листя.

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Продовження розповіді Тані — на відео.

А ось аграрій з Київщини аграрій днями назвав сорти цибулі, які дали цього року чудовий результат.

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