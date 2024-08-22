Обережно, аферисти! Аграрниця Любов розповіла про шахраїв, які нахабно дурять городників при купівлі розсади

В той час як «фермерка-красуня» веде боротьбу з бур'янами, а городниця з Чернігівщини зайнята вирощуванням гібридів томатів «Бобкат», аграрниця Любов, яка розповідала, за якою ціною реалізує власну продукцію на базарі, вирішила поділитися з колегами попередженням про шахраїв, що нахабно обманули її при продажі розсади.

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Жінка розповіла, що їй висунили претензію, що нібито на її карту були перераховані гроші, а розсаду покупчиня не отримала.

Любов призвала своїх покупців перевіряти номер картки, на яку вони перераховують гроші за товар, адже вона завжди разом з банківським реквізитом дає й своє прізвище, або прізвище свого чоловіка.

Жінка розповіла, що с покупчинею спілкувалася по Вайберу, обговорювали сорти, було замовлення (про яку розсаду йде мова продавчиня не сказала). Потім покупчиня повідомила, що їй зателефонували і сказали що розсада подешевшала й назвали, яку кількість штук потрібно заказати. Жінка перерахувала 500 гривень.

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Таким чином вона втратила свої гроші й не отримала бажаний товар, а ще й звинуватила продавчиню.

Аграрниця закликає завжди перевіряти, на яку карту перераховуються гроші.

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Нагадаємо, аграрій Валерій з Київщини постійно замовляє нові сорти овочів й висаджує їх на своїй ділянці. Нещодавно він показав, який врожай цибулі отримав з сіянки, яку посадив у квітні цього року.

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