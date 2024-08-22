Мінімум догляду, максимум задоволення: аграрій з Київщини розповів про свій улюблений сорт полуниці

В той час як аграрниця Любов попереджає городників про шахраїв, які намагаються обдурити їх при купівлі розсади, а фермерка-красуня веде запеклу боротьбу з бур'янами, дачник Валерій з Київщини вирішив поділитися з колегами інформацією про сорти полуниці, який зараз вирощує.

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Свою розповідь він опублікував у соціальній мережі.

«Щойно зібрали урожай ягід ремонтантної полуниці, і це було найкраще доповнення до нашої дачної ділянки», — звернувся він до читачів сторінки, демонструючи привабливо-червоні ягоди.

Задоволений господар розповів, що збирає врожай кожні два-три дні, і навіть у серпні, коли полуниця на ринку вже коштує досить дорого, родина насолоджується власними ягодами.

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За словами пана Валерія, з грядки розміром 2×1 метр можна збирати по кілограму ягід щоразу.

«Мінімум догляду, максимум користі», — робить висновок городник, зазначаючи, що обраний ним сорт полуниці «Мурано» повністю виправдав очікування.

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Для довідки: «Мурано» — італійський, високоврожайний сорт полуниці, раннього терміну дозрівання. Правовласником сорту є італійська ​​фірма Consorzio Italiano Vivaisti. Патент на рослину було видано у 2012 році. Це ремонтантний сорт ягід, який плодоносить з початку червня по жовтень.

Також нагадаємо і про секрети вирощування гібридних томатів, а саме високоврожайного сорту «Бобкат».

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Фото pitomnik.kiev.ua/

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