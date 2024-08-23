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Вперше з часів незалежності України: прем’єр-міністр Індії прибув до Києва з офіційним візитом

10:14 23 серпня 2024
Зеленський і Нарендра Моді

Вперше в історії незалежної України до країни 23 серпня 2024 року прибув з офіційним візитом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який напередодні події закликав до відновлення миру. Візит відбувається на запрошення президента Володимира Зеленського і триватиме кілька годин із безпекових міркувань, за даними Bloomberg.

За даними Reuters, візит Нарендра Моді до Києва багато хто з індійських аналітиків розглядає як спробу «контролювати шкоду» від поїздки прем’єра до москви, а також як стратегічний акт балансування в той час, коли Нью-Делі зблизився із Заходом, зокрема з Вашингтоном.

Відомо, що під час візиту прем'єр-міністр Індії проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, на яких обговорюватимуться ключові питання двосторонньої співпраці, зокрема економічне співробітництво, технологічні інновації та енергетична безпека. Лідери також обговорять міжнародну ситуацію та шляхи зміцнення безпеки в регіоні.

Поза увагою не будуть і питання торгівлі та інвестицій, зокрема можливості для розширення присутності індійських компаній в Україні.

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Візит прем'єр-міністра Індії до Києва символізує зростальний інтерес Індії до розвитку відносин з Україною та її ролі у світовій політиці. Це також свідчить про прагнення обох країн зміцнювати співпрацю на міжнародній арені та шукати спільні шляхи вирішення глобальних викликів.

Раніше повідомляли про те, що під час візиту до москви прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді змусив путіна гніватись, заявивши, що бомби та ракети не можуть забезпечити мир

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