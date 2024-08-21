Моді на тлі візиту до Києва анонсував перспективи закінчення війни з росією: що каже індійський прем’єр

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді, який 23 серпня відвідає Київ та здійснить перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до нашої країни, закликав до «відновлення миру» та анонсував, що поділиться перспективами закінчення війни з росією.

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«Я з нетерпінням чекаю на можливість… поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту в Україні. Як друг і партнер, ми сподіваємося на якнайшвидше відновлення миру і стабільності в регіоні», — цитує «Радіо Свобода» індійського прем’єра.

До приїзду в Київ керівник індійського уряду проведе переговори у Польщі.

За даними Reuters, візит до Києва багато хто з індійських аналітиків розглядає як спробу «контролювати шкоду» від поїздки до москви, а також як стратегічний акт балансування в той час, коли Нью-Делі зблизився із Заходом, зокрема з Вашингтоном.

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Індійські дипломати заперечують це й кажуть, що зв’язки Нью-Делі з росією та Україною не залежать одна від одної, а поїздка ґрунтується на взаємодії між Нью-Делі та Києвом у різних сферах.

Нарендра Моді, який очолює індійський уряд з 2014 року, на початку липня побував у москві, це був його перший з 2019 року візит до росії й перший міжнародний візит після переобрання на посаду прем’єр-міністра в червні поточного року. Його візит припав на день масованої російської атаки на дитячу лікарню «Охматдит» в Україні. На зустрічі з правителем рф володимиром путіним політик закликав припинити війну в Україні та заявив, що рішення не може бути знайдено на полі бою.

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путін же під час переговорів називав Моді «мій найдорожчий друг». В Україні такі вітальні обійми усміхненого індійського лідера з російським президентом на тлі російського удару по дитячій лікарні коментували з обуренням і розчаруванням.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський розкритикував зустріч Моді з правителем росії путіним, назвавши її «руйнівним ударом по мирних зусиллях». У відповідь на це Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента України.

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Нагадаємо, попри західні антиросійські санкції, відносини між Делі та москвою лише пожвавились після повномасштабного вторгнення. Індія утримується від прямого звинувачення росії у початку війни та закликає розв’язати конфлікт шляхом діалогу та дипломатії. Окрім цього, країна увійшла до списку тих, хто не підписав спільне комюніке за підсумками Саміту миру у Швейцарії через… відсутність рф на заході.

Сполучені Штати також висловили Індії занепокоєння щодо її відносин з росією на тлі загарбницької війни, яку рф веде проти України.

Раніше повідомлялося, як Нарендра Моді змусив путіна гніватися під час офіційної зустрічі.

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