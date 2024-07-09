«Бомби та ракети не можуть забезпечити мир»: як Нарендра Моді змусив путіна гніватися під час офіційної зустрічі

В день жахливого обстрілу росіянами України, до москви з візитом прибув очільник уряду Індії Нарендра Моді. Під час зустрічі прем'єр-міністра Індії з президентом росії сталися події, які вивели путіна з рівноваги. Журналістка Тетяна Висоцька розповіла про це у своєму пості в Facebook.

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Моді, вітаючи путіна з перемогою на президентських виборах та відзначаючи їхню 17-ту зустріч за останні 10 років, раптом почав говорити про теми, які зазвичай в присутності путіна уникають.

«Будь-яка людина, коли помирають люди, особливо коли помирають ні в чому не винні діти, відчуває біль, аж серце вибухає,» — сказав Моді, що було явною відсилкою до вчорашнього обстрілу росіянами дитячої лікарні «Охматдит» у Києві. Журналістка Тетяна Висоцька, яка переглядала пряму трансляцію зустрічі прем’єра Індії з очільником кремля, повідомила, що слова про вбивства дітей у Києві змусили обличчя путіна помітно змінитися.

Моді продовжив, зазначивши, що війна не є рішенням, і що бомби та ракети не можуть забезпечити мир.

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«Як ваш друг, я завжди казав: мир обов'язковий! — цитує Висоцька Моді. — Війна не є рішенням… Бомби та ракети не можуть забезпечити мир».

Прем’єр Індії також повідомив, що з путіним дійшов згоди, що треба «в будь-який спосіб встановити мир», і що тепер Індія має «надію на майбутнє» та готова допомагати у цьому процесі.

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Ці заяви викликали у путіна явне незадоволення, що було видно з його виразу обличчя та гримас. Висоцька зазначила, що путін почувався некомфортно, оскільки йому фактично закинули агресивні дії проти України прямо в очі. Після цього журналістів попросили залишити залу.

Раніше повідомляли про те, що Індія, разом з іншими країнами, виступає проти того, щоб їхні громадяни ставали найманцями на війні росії проти України.

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