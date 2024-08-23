«Неймовірна»: популярний артист випустив пісню, присвячену Харкову

Відомий співак EL Кравчук випустив пісню та відео, присвячені місту-герою Харкову. Новий англомовний хіт «Dear Kharkiv» вийшов, коли Україна відзначає День прапору. Через постійні ворожі обстріли життя міста майже повністю перейшло під землю, однак незламні харків'яни продовжують жити, розвиватись та наближати Перемогу.

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У записі пісні брали участь Ансамбль Збройних Сил України та дитячі хори «Весняні голоси» і «Співочі пташки». Деякі з кадрів кліпу зняті на руїнах однієї з харківських шкіл. За словами Кравчука, пісня має велику мету — зібрати гроші на відновлення Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, який неодноразово був атакований і зазнав великих руйнувань. Текст пісні написав Борис Гриньов, а музику — Михайло Некрасов.

Кліп знімали на руїнах Харкова

— Мене багато чого поєднує з цим унікальним містом, — розказав артист. — Я співпрацював з відомим театром «Березіль» та грав Гамлета у постановці режисера Андрія Жолдака.

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За словами Кравчука пісня спеціально написана англійською мовою задля того, щоб її почули далеко за межами України.

Шанувальники артиста відреагували на нову роботу.

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«Щиро дякую за цю неймовірну пісню! - написали у коментарях. - Низький уклін від харків'ян!»

" Пісня неймовірна… дякую авторам та виконавцям і окрема подяка ХарківМедіаХаб, які створили таке проникливе відео", — поділилися враженням.

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" З Днем міста тебе, Харків — пишаємося тобою, ти сильний!" — відреагували під відео.

Раніше EL Кравчук відверто розповів, скільки заробляє на місяць.



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