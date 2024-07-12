«Голими купалися»: популярний музикант випустив провокаційний кліп

Популярний співак EL Кравчук, який нещодавно зізнався, скільки заробляє, презентував літню танцювальну пісню та кліп «Голими». Музикант розповів, що ідея композиції народилась ще кілька років тому, однак лише цього року EL Кравчук написав музику для пісні, а поет Борис Гриньов — вірші.

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— Хвилі нас торкалися, бігли по воді. Голими купалися на самоті, — співає Кравчук на фоні кадрів з морем. На відео — реалії відпочинку українців під час війни: замість моря — дитячий басейн, замість відпочинку на пляжі — дах багатоповерхівки у промзоні, замість занять на реальному сьорфі — графіка. Герої провокативного кліпу — EL Кравчук та володарка найбільших грудей в Україні модель plus size Міла Кузнєцова.

В кліпі з EL Кравчуком знялась володарка найбільших грудей в Україні модель plus size Міла Кузнєцова

— Це візуалізація відпочинку з коханою людиною, — сказав, презентуючи кліп, музикант. — Можна випити коктейль з коханою людиною на надувному матраці, який поставити просто у себе на дачі. У нас все буде — і море, і пляж, але не зараз.

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Шанувальники артиста відгукнулися на його нову роботу у коментарях.

«Супер! — оцінили пісню слухачі. — Це так круто! Як класно, що ви взяли до кліпу таку красиву дівчину, яка ламає всі стереотипи. Це надає впевненості всім дівчаткам. EL ви такий крутий! Стиль! Гарна форма! Легкий пікантний присмак 90-х, але він такий смачний».

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Відомо, що зараз EL Кравчук готується до театральної премʼєри — музичного спектаклю, в якому зіграє роль Тараса Шевченка.

Нагадаємо, нещодавно музикант випустив українську версію свого хіта «Голлівуд».

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