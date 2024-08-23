«Перетворюєшся на біоробота»: популярна співачка вразила зізнанням

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно здійснила своє давнє бажання, зізналася, чи страждає вона на зіркову хворобу. За словами артистки, це найпоширеніше запитання до неї. Злата вирішила відверто розповісти, що про це думає, на своїй сторінці у соціальній мережі.

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— Найпоширеніше питання — про зіркову хворобу в артистів, — сказала Злата. — Ніби всі ми її маємо. Але я скажу про себе та інших артистів, яких знаю і які досягли великого успіху. Немає зіркової хвороби. Так, є вибагливість, суворість, жорсткість, але всі ці якості потрібні для досягнення успіху і просто для того, щоб не зламатися. Бо професія не проста, особливо, коли йде мова про великі проєкти, дедлайни, зйомки. Ти перетворюєшся на такого собі біоробота, який має втому, знесиленість, але при цьому всьому є задачі, які ти маєш виконувати. Коли мені кажуть: та проста, легка професія… Не буває легких професій. Якщо ви хочете стати номер один, то не буває легких шляхів.

Раніше новий кліп Злати Огнєвіч зазнав критики у мережі.

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