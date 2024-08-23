Суд у Києві виніс вирок тещі Притули через п'ять років після гучної ДТП

Дарницький райсуд Києва виніс вирок у резонансній справі про ДТП п'ятирічної давнини — у 2019 році теща шоумена Сергія Притули та ексрегіонала Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник стала винуватицею дорожньо-транспортної пригоди — наїхала на жінку з дитиною.

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Як пише borgexpert.com, суд визнав Сопельник винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України та призначив її покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати авто строком на три роки. Утім, на підставі ст. 75 КК України звільнив її від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим терміном у три роки.

Зазначається, що цивільний позов потерпілих суд задовольнив частково, призначивши стягнути з жінки матерільну шкоду в pозмірі 11 233,48 грн. (по 5 616,74 грн. кожному) та моральну шкоду 1 млн грн (по 500 тис грн кожному). В іншій частині позову було відмовлено.

Захист потерпілих заявляв, що прокуратура застосувала «звичайний безсовісний метод сприяння ухиленню обвинуваченої від реального покарання», а сторона обвинувачення — що винуватиця ДТП знаходилася за кермом під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

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Сопельник не відшкодувала завданої шкоди і заперечувала проти цивільного позову, а в якості компенсації моральної шкоди запропонувала потерпілим 50 тис грн

«Прокурор попросив найменше можливе покарання — 3 роки позбавлення волі. Хоча закон передбачає покарання від 3 до 8 років. А це значить, що Сопельник не понесе реального покарання, адже очевидно буде застосоване звільнення від покарання з випробуванням і вона далі спокійно житиме у Великій Британії. Чому так вчинив прокурор, я думаю всі здогадаються. На жаль в нашій країні продовжують існувати недоторканні», — зазначив представник захисту потерпілих.

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Нагадаємо, що ДТП сталася у Дарницькому районі Києва. Автівка, за кермом якого була Лілія Сопельник, наїхавла у дворі багатоповерхівки на матір із 9-річним сином. Жінка з дитиною опинилися під машиною — свідки підіймали автомобіль та діставали їх звідти. Тоді мати отримала численні переломи тазових кісток і майже три місяці провела нерухомо, а її син був прооперований і майже рік не міг ходити.

Видання пише, що постраждали витратили багато грошей на лікування, які вони, у тому числі, збирали через соцмережі та ЗМІ. У своєму позові до Сопельник потерпілі хотіли, щоб вона компенсувала усі витрати в розмірі 5 мільйонів гривень. А винуватиця ДТП заявила, що вона звичайна пенсіонерка і не має таких грошей. На стадії передачі справи до суду постраждала висловлювалася за реальний термін для Сопельник. На підготовчому засіданні захист обвинуваченої просив суд закрити засідання, мотивуючи це тим, що у справі є медичні документи, які не можуть бути оприлюдненими на відкритому засіданні.

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Фото Pixabay

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