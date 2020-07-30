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Происшествия

Дело о ДТП с тещей Притулы: материалы переданы в суд, пострадавшую готовят к очередной операции

19:31 30 июля 2020
Лилия Сопельник

Суд рассмотрит обвинительный акт в отношении Лилии Сопельник — тещи известного телеведущего Сергея Притулы. Она обвиняется в том, что управляла автомобилем, который в августе 2019 года наехал на двух человек в Киеве.

Как сообщил «Українським новинам» адвокат потерпевших Юрий Сухов, дело передано в Дарницкий суд Киева, и скоро состоится подготовительное заседание. Теще Притулы инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения.

По словам Сухова, потерпевшей провели очередную операцию, и планируется еще одна. Женщина настаивает на реальном наказании для Сопельник.

«В обвинительном акте отмечается, что Сопельник, зная о своей болезни, которая есть в перечне болезней, запрещающих управлять автомобилем, все-равно села за руль и принимала лекарства, которые запрещают садится за руль», — отметил юрист.

Ранее сообщалось, что тещу Притулы, которая на парковке переехала мать с ребенком, могут признать неподсудной.

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Дело о ДТП с тещей Притулы: материалы переданы в суд, пострадавшую готовят к очередной операции

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