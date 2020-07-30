- 20:13 В ближайшее время реинтегрировать Донбасс невозможно, — Разумков
- 20:01 Штаб ООС сообщил о смерти трех военных с начала перемирия: у пользователей сети возникли вопросы
- 19:47 Грузовик таранил рейсовый автобус в Днепре, есть пострадавшие
- 19:31 Дело о ДТП с тещей Притулы: материалы переданы в суд, пострадавшую готовят к очередной операции
- 19:31 С 1 августа тарифы на газ будут меняться каждый месяц: к чему готовиться украинцам
- 19:15 Суд принял окончательное решение по иску Медведчука к телеканалу «Прямий»
- 19:15 Венедиктова взяла в советники трижды генпрокурора Украины
- 19:06 Умеренное тепло и немного дождей: синоптики рассказали, какой будет погода в августе
- 19:01 ЕС вычеркнул одну страну из списка «безопасных»: кому разрешат въезд с 31 июля
- 18:51 Суд открыл производство о запрете "партии Шария"
- 18:31 Расстрел «Мерседеса» на трассе Киев – Харьков был постановкой: полиция рассказала детали спецоперации
- 18:21 Любовный треугольник с дракой: в сети показали скандальное видео с участием нардепа Стрихарского
Дело о ДТП с тещей Притулы: материалы переданы в суд, пострадавшую готовят к очередной операции
Суд рассмотрит обвинительный акт в отношении Лилии Сопельник — тещи известного телеведущего Сергея Притулы. Она обвиняется в том, что управляла автомобилем, который в августе 2019 года наехал на двух человек в Киеве.
Как сообщил «Українським новинам» адвокат потерпевших Юрий Сухов, дело передано в Дарницкий суд Киева, и скоро состоится подготовительное заседание. Теще Притулы инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения.
По словам Сухова, потерпевшей провели очередную операцию, и планируется еще одна. Женщина настаивает на реальном наказании для Сопельник.
«В обвинительном акте отмечается, что Сопельник, зная о своей болезни, которая есть в перечне болезней, запрещающих управлять автомобилем, все-равно села за руль и принимала лекарства, которые запрещают садится за руль», — отметил юрист.
Ранее сообщалось, что тещу Притулы, которая на парковке переехала мать с ребенком, могут признать неподсудной.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 747 мм