«Чорні» зброярі під виглядом волонтерів вивозили трофейну зброю з деокупованих територій, щоб продати карним злочинцям (фото)

Кримінальники, готуючись до здійснення злочину, зазвичай купують зброю та набої, як це було, наприклад, із замахом на вбивство, що готувався в Черкасах на суддю. Джерел нелегального отримання зброї в Україні наразі чимало.

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Так, СБУ та Нацполіція повідомили про затримання «чорних зброярів», які продавали трофейні арсенали криміналітету у п’ятьох регіонах України: на Київщині, а також у Запорізькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях нейтралізовано два злочинні угруповання торгівців зброєю.

Фото СБУ

«Зловмисники намагалися нелегально продати криміналітету бойові засоби ураження, які знаходили в деокупованих регіонах України. Серед вилученого у фігурантів — арсенал російських автоматів Калашникова, бойових гранат та понад 50 тис. набоїв різного калібру», — йдеться у повідомленні.

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Фото СБУ

Так, на території столичного регіону, Львівщини, Рівного та Буковини затримано одразу дев’ятьох учасників банди. Під виглядом волонтерів вони вивозили трофейні зразки озброєнь з місць колишніх боєзіткнень. Потім фігуранти відновлювали бойові характеристики пошкодженої зброї у підпільних майстернях, які облаштували в одному з гаражних кооперативів столиці.

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Фото СБУ

У подальшому зловмисники підшукували потенційних покупців засобів ураження через особисті зв’язки у кримінальних колах. Для конспірації учасники угруповання відправляли «замовлення» поштою, а гроші за нього отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб. У такий спосіб фігуранти намагалися продати партію автоматів та пістолетів з набоями до них. Але співробітники СБУ завчасно викрили «схему» та заблокували її на початковому етапі.

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Фото СБУ

Крім того, у Львівській та Рівненській областях «на гарячому» затримано організатора і двох учасників ще одного угруповання, яке намагалося підпільно продати бойові гранати.

Під час обшуку за місцями проживання затриманих додатково виявлено:

партію автоматів та пістолетів з комплектуючими;

десятки тис. набоїв різного калібру;

майже 10 млн грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, фігуранти підшукували своїх клієнтів через власні «рекламні» оголошення у даркнеті.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Після проведення процесуальних дій уся вилучена зброя та боєприпаси будуть направлені на потреби ЗСУ.

Раніше повідомлялося про викриття настоятеля храма УПЦ (МП), який підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі рашистів з Херсона.

Фото СБУ

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