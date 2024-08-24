Україна вже третій День Незалежності відзначає в умовах повномасштабної війни. Відомі військові та командувачі родами військ ЗСУ привітали українців з цим святом.

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Зокрема, головком ЗСУ Олександр Сирський опублікував привітання на Facebook-сторінці Генштабу. В ньому він нагадав, що Збройні Сили України борються за українську незалежність кожний день та кожну секунду.

«Наша Незалежність — у нашій люті до ворога за його звірства в наших містах і селах, за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях. Наша Незалежність — у помсті за кожного побратима і посестру, які впали із зброєю в руках, до останнього подиху захищаючи свою землю і свободу. Наша Незалежність — у словах українського пророка Тараса Шевченка: „І на оновленій землі врага не буде, супостата…“. Ці слова кожен український солдат і матрос, сержант і офіцер втілює у життя щомиті, наближаючи нашу Перемогу. Бо наша Незалежність — у нашій вірі в Перемогу», — написав Сирський.

Також привітав українців зі святом командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа. Він зазначив, що вкотре ми зустрічаємо цей день не урочистостями та парадами, а зі зброєю в руках, відстоюючи незалежність та майбутнє нашої держави.

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«Я пишаюсь кожним, з ким стою в однострої Військово-Морських Сил ЗС України, та кожним, хто боронить Україну, знищує ворогів та звільняє нашу рідну землю. Я вірю, що ми повернемо Донецьк та Луганськ, разом відбудуємо Бахмут, Авдіївку та Маріуполь, кораблі Військово Морських Сил ЗСУ урочисто пройдуть Севастопольською бухтою, а Чорне та Азовське моря знову стануть вільними для плавання усіх кораблів та суден, які прийшли до нас з миром», — написав Неїжпапа.

Він додав, що вдячний кожному захиснику Вітчизни та висловив особливу подяку їхнім сім'ям, які у ці надскладні часи підтримують воїнів. Також командувач ВМС відзначив героїчну працю волонтерів.

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«Нехай незламна віра в нашу країну, мужність та звитягу наших воїнів буде маяком, що вказує шлях кожному українцю. Ми обов’язково переможемо!» — побажав Неїжпапа.

Крім того, з'явилося привітання від командувача Повітряних Сил Миколи Олещука, який зазначив, що незалежність — це свобода, право вибору, це культурні цінності, право жити у власному домі на своїй землі. Він додав, що справжня незалежність дається не легко.

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«Український народ завжди дає бій імперіям, що зазіхають на нашу святу землю. Сотні років, зі зброєю в руках, з гарячим серцем! Даємо бій і в ці хвилини, і нині ми не самі. Нашу боротьбу за незалежність підтримує весь цивілізований світ, але тільки від нас залежить, яку Україну залишимо дітям та онукам», — написав Олещук.

І, звичайно, не міг залишитись осторонь від вітань і начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Він привітав усіх розвідників та розвідниць України з Днем Незалежності, подякував їм за вірну службу і наголосив, що росії не вдасться здійснити свій підступний план.

Глава ГУР додав, що в умовах війни цінність Дня Незалежності відчувається набагато сильніше. Українці пишаються своєю нацією, мовою, багатовіковою історією та країною, яку знають, поважають та визнають не лише в Європі, а й у всьому світі.

«Розв'язавши війну, рашисти бачили свій імперський проєкт як кінець „української історії“. Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне — тотальним, всеохоплюючим спротивом Українського народу, якого підтримує весь демократичний світ», — зазначив Кирило Буданов.

Він згадав слова відомого українського політика В’ячеслава Чорновола про те, що «настав час великого вибору». Українці мають визначитися, яке майбутнє хочуть для нашої країни: єдність, перемога та шлях до світла, або ж поразка, ганьба і знову довгий шлях до свободи, незалежності.

«Україна зробила свій вибір! Ми боремося і живемо, з гордістю називаючи себе громадянами України! Нехай цей святковий день ще більше об’єднує нас і надає впевненості та сил у справедливій боротьбі за незалежність нашої держави! Бажаю всім міцного здоров’я, витримки, незламного духу та нових звершень в ім’я нашої спільної Перемоги!», — резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, що в День Незалежності українців намагались «привітати» обстрілами і рашисти, але отримали упевнену «відповідь» у вигляді атаки на військові об'єкти країни-агресора.

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