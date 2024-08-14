День Незалежності 2024: чи буде додатковий вихідний

24 серпня українці традиційно будуть відзначати головне державне свято — День Незалежності України, яке вже третій рік поспіль зустрічатимуть в умовах війни, агресивно розпочатої росією. Воно символізує ухвалення Акту проголошення незалежності України Верховною Радою України, яке відбулося у 1991 році.

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У цьому році День Незалежності України припадає на суботу, тому, відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, понеділок, 26 серпня, мав би бути вихідним.

Проте в країні діє воєнний стан, через що додатковий вихідний день у цьому році скасовується. Це передбачено статтею 6 закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», яка тимчасово скасовує дії інших статей, що стосуються вихідних та святкових днів.

Зокрема, під час дії воєнного стану, в країні не застосовуються норми статті 53, частини першої статті 65, частин третьої — п’ятої статті 67, статей 71, 73, 78−1 Кодексу законів про працю України та частини другої статті 5 закону України «Про відпустки».

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Виходить, що у 2024 році 24 серпня — вихідний день, а 26 серпня — стандартний робочий.

Загалом у серпні в українців буде 9 вихідних — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число. Це дні, що припадають на суботу та неділю. Додаткових вихідних в останній місяць літа не передбачено.

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Нагадаємо, до Дня Незалежності деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 450 до 3100 гривень.

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