Після заяви Камали Гарріс КНДР вдалася до погроз: про що йдеться

Віцепрезидентка і кандидатка у президенти США Камала Гарріс на Національному з’їзді Демократичної партії назвала Кім Чен Ина «тираном». До того ж Вашингтон надав Південній Кореї військову техніку, включаючи 36 гелікоптерів Apache. У відповідь Північна Корея попередила Сполучені Штати про «серйозні наслідки».

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, у своїй заяві Пхеньян засудив серію спільних військових навчань між арміями Південної Кореї та США, повідомило видання Newsweek.

КНДР назвала Південну Корею «васальною державою», а США — «безрозсудно провокаційною».

Ці заяви збіглися у часі з виступом Камали Гарріс на Національному з’їзді Демократичної партії, де вона назвала північнокорейського лідера Кім Чен Ина «тираном і диктатором».

РЕКЛАМА

«Я ніколи не вагатимусь вжити будь-яких заходів, необхідних для захисту наших сил і наших інтересів проти Ірану і підтримуваних ним терористів. І я не буду підлабузнюватися до тиранів і диктаторів на кшталт Кім Чен Ина, які вболівають за Дональда Трампа», — сказала кандидатка у президенти від демократів.

У департаменті преси та інформації МЗС КНДР відреагували на її слова заявою про «постійну ескалацію політичної та військової напруженості на Корейському півострові з боку США та РК».

РЕКЛАМА

«Ми рішуче виступаємо проти нарощування озброєнь США і їх васальних сил, що становить серйозну небезпеку для регіонального середовища безпеки і ескалації військової напруженості, і серйозно попереджаємо їх про наслідки, які це потягне за собою. Продаж наступальних озброєнь Республіці Корея — це безрозсудний провокаційний акт», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йол закликав Пхеньян до діалогу та відновлення співпраці, а також запропонував провести міжнародну конференцію з прав людини в Північній Кореї. Проте план Юна деякі експерти сприйняли скептично. Вони сумніваються, що Пхеньян побачить в ньому щось інше, окрім екзистенційної загрози для свого режиму. До того ж ця пропозиція з’явилася в один із найгірших моментів у відносинах між двома Кореями.

РЕКЛАМА

Натомість з росією у Північної Кореї справи йдуть якнайкраще. Пхеньян поставив росії тисячі контейнерів з боєприпасами, а вдячна рф зупинила санкції ООН проти Північної Кореї.



123

Читайте нас у Facebook