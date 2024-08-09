Гарріс погодилася на дебати з Трампом на АВС: що відомо

10 вересня кандидати у президенти США Дональд Трамп і Камала Гарріс проведуть дебати на телеканалі ABC.

«ABC News проведе дебати кандидатів у президенти 10 вересня на телеканалі ABC. Віцепрезидентка Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC», — йдеться у повідомленні CNN. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп відмовлявся від дебатів з Гарріс.

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Під час виступу на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді Трамп сказав, що «з нетерпінням» чекає на дебати з віцепрезиденткою, і що він домовився про майбутні дати дебатів: з Fox News 4 вересня, з ABC 10 вересня і з NBC 25 вересня.

Кандидат у президенти від республіканців додав, що «дрібні деталі» все ще уточнюються. Зокрема, це стосується аудиторії і місця проведення. Він також висловив сумнів, що Гарріс погодиться на всі умови дебатів.

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Гарріс, відповідаючи на запитання, чи буде вона відкрита до інших дебатів, про які говорив Трамп, сказала: «Я буду рада вести розмову про додаткові дебати після 10 вересня».

Раніше віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка стала кандидаткою в президенти від Демократичної партії, не погодилася на пропозицію кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

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У кампанії Гарріс також заявили, що «Дональд Трамп тікає наляканий», сподіваючись, що Fox News «врятує його» від дебатів, про які він вже домовився з ABC News.

«Містер „Будь-коли, будь-де, у будь-якому місці“ не повинен мати з цим жодних проблем, якщо тільки він не надто боїться з’явитися 10-го числа», — сказав представник штабу Гарріс.

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Раніше повідомляли, що у директора ФБР є певні сумніви, що під час стрілянини на мітингу вухо Дональда Трампа постраждало саме від кулі.

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