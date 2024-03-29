росія зупинила санкції ООН проти Північної Кореї: чим це небезпечно

Своїм вето в Раді Безпеки ООН росія поклала край моніторингу санкцій Організації Об'єднаних Націй проти Північної Кореї, яка поставила росії 7000 контейнерів з боєприпасами. Російська делегація проголосувала проти продовження роботи групи експертів ООН, яка здійснює моніторинг санкцій, що діють з 2006 року і з того часу кілька разів посилювалися. Таким чином, мандат спостерігачів закінчується наприкінці квітня. Десять з 15 членів Ради Безпеки, включаючи США, Великобританію і Францію, засудили цей крок росії у спільній заяві, пише t-online. Раніше «ФАКТИ» писали, що Генасамблея ООН обмежила росію у праві вето.

ВІДЕО ДНЯ

У своєму останньому звіті, опублікованому на початку березня, орган з моніторингу санкцій заявив, що розслідує повідомлення про те, що Північна Корея постачає росії зброю для використання в Україні. Він також заявив, що Північна Корея продовжує порушувати санкції, зокрема, випробовуючи балістичні ракети і порушуючи обмеження на імпорт нафти.

Безстрокові санкції ООН проти Північної Кореї востаннє посилювалися у 2016 та 2017 роках. Однак члени Ради Безпеки — росія та Китай — закликають обмежити ці заходи в часі, починаючи з 2019 року. Китай утримався під час голосування, тоді як всі інші 13 членів Ради Безпеки проголосували за подовження санкцій.

Вето москви в Раді Безпеки не скасовує санкції проти Північної Кореї, але означає кінець групи, яка стежить за їх виконанням. У спільній заяві десяти членів Ради Безпеки ООН йдеться про те, що робота групи експертів є як ніколи важливою з огляду на «неодноразові спроби підірвати мир і безпеку в усьому світі».

РЕКЛАМА

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, серед інших, різко розкритикував рішення росії. Він заявив, що вето є «зізнанням» росії у зв'язку із звинуваченнями в поставках північнокорейської зброї в Україну. Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що москва лише переслідує мету зберегти «корумповану бартерну торгівлю» з Пхеньяном.

Раніше повідомлялося, що корейські заводи з виробництва боєприпасів працюють на повну потужність для поставок до росії.

РЕКЛАМА

54

Читайте нас у Facebook