Цар помре: розшифровані пророцтва зі старовинних табличок Стародавнього Вавилону

Понад століття древні артефакти — таблички зі Стародавнього Вавилону — зберігалися в Британському музеї (який рік тому потрапив у гучний скандал через масштабну крадіжку). Але тільки недавно археологи Ендрю Джордж та Джунко Танігучі закінчили їхню розшифровку. Зокрема, як повідомляє видання Science, текст говорить про те, що «коли Земля повністю зануриться в тінь Місяця, цар помре».

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Усього парі вчених вдалося розшифрувати 61 знамення, написане на чотирьох глиняних табличках. Вважається, що таблички створили у місті Сіппар на території сучасного Іраку у XVII та XVIII століттях до нашої ери.

Цей список пророцтв є найдавнішою відомою компіляцією місячних знамень зі Стародавньої Вавилонії. Жителі цього регіону були відомі своїми астрологічними віруваннями.

Приблизно чотири тисячі років тому вавилонські астрономи ретельно відстежували рух Місяця та планет. Вони вірили, що їхні рухи контролюються богами й за ними можна передбачати майбутнє.

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«Спостереження за небесними тілами було серйозною справою для політики. У пізніші періоди є достатньо доказів, які свідчать, що астрологічні спостереження були частиною складного методу захисту царя та регулювання його поведінки відповідно до бажань богів», — пояснюють Джордж і Танігучі.

Радники царя відповідали за спостереження за нічним небом. Якщо передбачення були поганими для глави держави, то доводилося приносити у жертву тварину, щоб визначити, наскільки загроза серйозна. Якщо небезпека зберігалася, проводилися ритуали вигнання злих духів.

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Відзначається, що розшифровані таблички говорять про складну структуру цієї системи передбачень. Крім того, вони свідчать, що радники царя ставилися до них дуже серйозно.

Одна з табличок зі Стародавнього Вавилону, яка зберігається в Британському музеї

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Згідно зі старими вавилонськими табличками, затемнення в ранкову пору означає «кінець династії». Тоді як у вечірню — «епідемію».

Крім того, на табличках містилися відомості про складну систему передбачення місячних затемнень за часом, датою та тривалістю самого затемнення.

Отримані пророцтва включали попередження, наприклад «брат царя захопить трон в результаті повстання», «дощ буде відрізаний від неба» і «постійне спустошення (богом бурі)». Ймовірно, вони прийшли з усних переказів. При цьому деякі з них були дуже конкретними: «собака збожеволіє, і ніхто, кого вона вкусить, чи то чоловік, чи жінка, не виживе».

Єдині інші передбачення, виявлені в Стародавній Вавилонії, являють собою колекцію з 32 табличок, які також було знайдено біля річки Євфрат. Але в них не визначені місячні та сонячні затемнення.

Тож теперішні переклади є рідкісним проблиском в одну з найдавніших організованих систем астрології у світі.

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