Ворог обстрілював мирні громади України з артилерії, а також бив балістикою та дронами

В ніч на четвер, 22 серпня, російські загарбники запустили дрони-камікадзе та ракети по території України для чергової повітряної атаки.

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У низці областей була оголошена повітряна тривога, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

Так, на Миколаївщину росіяни запустили ракети.

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожої ракетної атаки сталися пожежі у Баштанському районі, обійшлось без постраждалих.

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Чиновник зазначив, що окупанти для цієї атаки застосували балістику.

«Уночі, 21 серпня, о 23:05 ворог вдарив балістичною ракетою, попередньо „Іскандер-М“, по Березнегуватській громаді», — розповів він у своєму Telegram.

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За словами очільника ОВА, внаслідок удару виникла пожежа фермерського господарства, двох житлових будинків та чагарників, яка вже була ліквідована пожежниками.

Також була обстріляна Дніпропетровщина. Зокрема, за інформацією керівника ОВА Сергія Лисака, три обстріли за ніч пережила Нікопольщина. Ворог бив з важкої артилерії. Поцілили по районному центру та Червоногригорівській громаді.

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У Нікополі пошкоджені інфраструктура, 2 приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Зачепило і лінію електропередач.

«Головне — звідусіль минулося без жертв і постраждалих», — зазначив Лисак.



За його словами, вчора ворог тероризував райцентр, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади.

Пошкоджені інфраструктура, заправка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто і лінія електропередач.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня росіяни атакували Україну трьома ракетами та 69 ударними дронами. Сили ППО знищили 51 повітряну ціль в межах 14 регіонів України. Повітряна тривога тривала понад 14 годин.

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