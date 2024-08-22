41.03 / 41.59 45.54 / 46.27
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ворог обстрілював мирні громади України з артилерії, а також бив балістикою та дронами

8:17 22 серпня 2024
руйнування

В ніч на четвер, 22 серпня, російські загарбники запустили дрони-камікадзе та ракети по території України для чергової повітряної атаки.

У низці областей була оголошена повітряна тривога, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

Так, на Миколаївщину росіяни запустили ракети.

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожої ракетної атаки сталися пожежі у Баштанському районі, обійшлось без постраждалих.

РЕКЛАМА

Чиновник зазначив, що окупанти для цієї атаки застосували балістику.

«Уночі, 21 серпня, о 23:05 ворог вдарив балістичною ракетою, попередньо „Іскандер-М“, по Березнегуватській громаді», — розповів він у своєму Telegram.

РЕКЛАМА

За словами очільника ОВА, внаслідок удару виникла пожежа фермерського господарства, двох житлових будинків та чагарників, яка вже була ліквідована пожежниками.

Також була обстріляна Дніпропетровщина. Зокрема, за інформацією керівника ОВА Сергія Лисака, три обстріли за ніч пережила Нікопольщина. Ворог бив з важкої артилерії. Поцілили по районному центру та Червоногригорівській громаді.

РЕКЛАМА

У Нікополі пошкоджені інфраструктура, 2 приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Зачепило і лінію електропередач.

«Головне — звідусіль минулося без жертв і постраждалих», — зазначив Лисак.

За його словами, вчора ворог тероризував райцентр, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади.

Пошкоджені інфраструктура, заправка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто і лінія електропередач.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня росіяни атакували Україну трьома ракетами та 69 ударними дронами. Сили ППО знищили 51 повітряну ціль в межах 14 регіонів України. Повітряна тривога тривала понад 14 годин.

131

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

томати

Помідори «Красна дівиця» від Наталїї Калніної: розсіл випивається швидше, ніж з’їдаються томати

Олександр Будько

«Не буде там кохання»: мережа відреагувала на новину про «Холостяка»

бур&#39;ян

Позбудетесь пирію, осоту та берізки: «фермерка-красуня» порадила засіб для боротьби з «цілою купою бур’янів»

Гібридні томати

Смачний, красивий, і легко переносить спеку: фермерша з Чернігівщини розповіла про вирощування гібридів «Бобкат»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту