«Арешт Дурова можна порівняти зі зламом „Енігми“ британцями під час Другої світової війни», — Олександр Коваленко

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко пояснив, чому затримання засновника Telegram може привести до краху російської шпигунської мережі у Європі.

«Не виключено, що Дуров шукав зустрічі із путіним у Баку кілька днів тому. Йому відмовили. Тепер у росії істерика, що «єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Захода, — пише, коментуючи ситуацію із затриманням у французському «Ле Бурже» засновника Telegram Павла Дурова, Олександр Коваленко. — Звісно ж, історія з Дуровим для москви — це провал, в якому винне все оточення путіна, від Вайно до Патрушева.

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Telegram — це месенджер номер один в Україні. В Індії — 300 мільйонів користувачів. Незабаром він стане номером один у Південній і Латинській Америці.

Арешт Дурова можна порівняти зі зломом «Енігми» британцями під час Другої світової війни.

Telegram — єдиний месенджер, який активно використовує російська армія.

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Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею. У найближчі місяці росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними «відповідальними» за цей напрям шпигунської діяльності.

Також завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа рф у Європі".

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Фото зі сторінки Павла Дурова у соцмережах

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