В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан на дві доби: що відбувається

25 серпня ліванська воєнізована шиїтська організація «Хезболла», яка підтримала напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, заявила, що розпочала проти Ізраїлю дії у відповідь на вбивство свого високопоставленого військового командира Фуада Шукра та за удари по південному Лівану. Рух «Хезболла» випустив у напрямку північної частини Ізраїлю понад 320 снарядів та кілька дронів із вибухівкою. Ісламісти заявили, що обстріляли 11 військових баз.

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В Ізраїлі пояснили, що завдали ударів на світанку 25 серпня по об’єктах «Хезболли» в Лівані, щоб запобігти підготовці терористів до запуску ракет і снарядів по ізраїльській території. Вони назвали цей удар превентивним, оскільки розвідка показала неминучу загрозу. Про це повідомив телеканал Al Arabiya, який працює в ОАЕ.

«Хезболла», своєю чергою, опублікувала заяву, в якій оголосила про першу частину своєї відповіді на вбивство Шукра. В заяві йдеться про атаку безпілотників на важливий ізраїльський військовий об’єкт на додаток до ракетних атак на стартові майданчики «Залізного купола».

Інформуючи про превентивні удари Ізраїлю, видання Times of Israel повідомило, що ізраїльська армія ЦАХАЛ завдала по південному Лівану близько 40 ударів, щоб запобігти великій атаці «Хезболли».

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«Ми завдали точкових ударів по Лівану, щоб запобігти загрозі, що насувається», — цитує видання міністра оборони Ізраїлю Йоава Ґаланта. — Ми уважно стежимо за розвитком подій у Бейруті та сповнені рішучості використовувати всі наявні у нашому розпорядженні засоби для захисту наших громадян".

У ЦАХАЛ повідомили, що бачать підготовку «Хезболли» до великомасштабного нападу на Ізраїль, що наражає на небезпеку цивільне населення південного Лівану. Сили оборони Ізраїлю закликали людей, які перебувають у районах активності «Хезболли», негайно залишити ці зони задля своєї безпеки.

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Також глава оборонного відомства єврейської держави Йоав Ґалант оголосив у країні надзвичайний стан на 48 годин.

Нагадаємо, раніше Іран попередів, що буде атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство ватажка ісламістського палестинського угрупування ХАМАС Ісмаїла Ганії. Ізраїль активно готується до цього нападу. А Іран, щоб максимально убезпечити себе, попросив у росії новітні системи ППО.

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