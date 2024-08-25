Роздробленість «вагнерівців»: британська розвідка про долю найманців через рік після загибелі пригожина

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що група найманців групи «Вагнер» стала «ще роздробленішою» через рік після того, як її лідер євген пригожин і засновник дмитро уткін загинули в авіакатастрофі.

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«Порівняно з максимальною чисельністю близько 50 000 осіб у 2023 році, „Вагнер“ зараз, швидше за все, утримує близько 5 000 особового складу в усіх залишках дислокації в білорусі та Африці», — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, пригожин і уткін були серед 10 загиблих, коли рік тому їхній літак розбився на північ від москви за загадкових обставин.

Це сталося через два місяці після того, як бос «Вагнера» очолив короткочасний заколот проти російського військового керівництва, створивши найсерйозніший виклик путіну з моменту його приходу до влади в 1999 році.

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Група «Вагнер» була сформована з колишніх засуджених та найманців і відіграла ключову роль на полі бою під час вторгнення росії в Україну. Бойовики також брали активну участь у конфліктах у Сирії, Центральноафриканській Республіці, Судані та Лівії.

Додамо, що віднедавна «вагнерівців» ще поменшало. Кілька десятків найманців з російської ПВК пригожина, які брали участь у бойових діях на території України, потрапили у Малі в пастку місцевих повстанців і були знищені.

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