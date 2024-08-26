Ситуація в енергосистемі складна: в Києві відновлять роботу «Пунктів незламності»

У Києві у зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключення світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

ВІДЕО ДНЯ

Енергетики працюють, аби повернути світло, але наразі про терміни виконання робіт не повідомляється.

«Зберігайте спокій і будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги», — закликають у КМВА.

Тим часом Повітряні Сили ЗСУ повідомили про нову небезпеку — після ракетної атаки ворог запустив десятки ударних БПЛА, які присутні у повітряному просторі в Херсонській. Миколаївській, Харківській. Полтавській, Сумській, Чернігівській. Київській. Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.

РЕКЛАМА

«Залишайтеся в укриттях, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!», — звертаються військові до співвітчизників.

Нагадаємо, що через масовану ворожу атаку по Україні Польща підняла у повітря свою авіацію.

РЕКЛАМА

158

Читайте нас у Facebook