У росії назвали болючу для путіна точку у Курській операції, яка змусить диктатора змінити підхід

Рейд ЗСУ в Курську область рф не змінив фундаментального балансу у війні, оскільки москва продовжує свій наступ на сході України, наближаючись до міста Покровськ у Донецькій області — ключового матеріально-технічного центру, який може прокласти шлях для подальшого розвитку наступу.

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«Якби Вашингтон дозволив Україні завдавати зброєю США удари по військових об’єктах глибше в росії, це б порушило ще одне табу», — пише The Washington Post.

Проте прокремлівський політолог Сергій Марков припустив, що москва це вже врахувала.

«У росії немає сумнівів, що такий дозвіл буде дано, — сказав він. — росія вже вважає, що рішення прийнято США».

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За його словами, росія намагалася чітко провести червоні лінії, але США вирішили, що «не будемо переходити ніякі великі червоні лінії, а тільки маленькі».

«Вони вирішили розрізати ці червоні лінії на десятки маленьких тонких червоних ниточок, щоб потроху їх перетинати, щоб не було великої події, яка могла б стати причиною війни», — вважає Марков.

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На думку Маркова, присутність українських військ у 15−20 «маловідомих» селах Курської області мала «невелике значення» у порівнянні з наступом росії на Донбасі.

«Але якби Україна окупувала весь Глушковський район Курської області або взяла обласну столицю місто Курськ, „це була б дуже велика втрата“, яка могла б змусити путіна змінити свій підхід», — додав він.

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Російський пропагандист, який має тісні зв’язки з високопоставленими московськими дипломатами, сказав, що російське керівництво «дуже серйозно» сприймає використання американської та західної зброї для ударів вглиб росії. За словами Маркова, поки що не ясно, чи було в кремлі прийнято рішення про те, як реагувати.

«Російська влада намагається применшити значення українського вторгнення та провал її військового керівництва», — сказав Марков у коментарі The Washington Post.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський використав рейд ЗСУ в Курськ, щоб виступити проти обмежень Вашингтона, які забороняють Києву використовувати західну зброю для глибших ударів по військових об’єктах у росії — таких як авіабази, які росія використовує для своїх руйнівних атак плануючими бомбами.

«Ми спостерігаємо значний ідеологічний зсув — наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо росії, яка домінувала в оцінці війни деякими партнерами, сьогодні розвалилася», — сказав Зеленський.

Раніше повідомлялася думка військових аналітиків про те, що лише вторгнення в Курську область не дозволить Україні виграти війну.

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