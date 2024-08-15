Україна висміяла «червоні лінії» путіна: експерт пояснив, чому наступ на Курськ може стати переломним у війні

Вторгнення України в Курську область росії «висміяло червоні лінії путіна». Про це пише редактор UkraineAlert в Євразійському центрі Атлантичної ради Пітер Дікінсон. У своїй статті він зазначає, що остання атака стала «переломним моментом», і Україна змогла «застати росіян зненацька», передає Sky News.

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Хоча цілі атаки залишаються оповитими таємницею, експерт пояснює, що можна «визначити низку ймовірних цілей». І найочевиднішою з них є послаблення військового тиску на півдні та сході України.

За його словами, атака ЗСУ може змусити росію передислокувати війська, і такий крок послабить тиск на фронті. Це також «створює можливості для України повернути військову ініціативу».

Що стосується реакції росії, то пан Дікінсон каже, що те, що ми зараз спостерігаємо, «повністю відповідає усталеній схемі, коли російські погрози викриваються як блеф через українську сміливість».

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Він зазначає, що протягом першого року війни в Україні путін попереджав, що будь-яка спроба повернути «російську землю» призведе до ядерної відповіді.

Але коли Україна звільнила Херсон, російський лідер не відреагував таким чином, а натомість наказав своїм військам відступити.

А коли цього року Україна розгорнула ракети, щоб потопити або завдати значної шкоди російському Чорноморському флоту, путін наказав своїм військовим кораблям, що залишилися, знову відступити.

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«Цей послужний список безславних російських відступів робить страх Заходу перед ескалацією, який часто озвучується, ще складнішим для виправдання, — пише Пітер Дікінсон. — Тепер українці сподіваються, що характерно слабка реакція путіна на Курський наступ може переконати західних лідерів запізніло відмовитися від своєї невдалої політики запобігання ескалації і визнати, що найшвидший спосіб закінчити війну — це озброїти Україну для перемоги».

Водночас політолог Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені висловив сумніви щодо рішення України атакувати російську Курську область.

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