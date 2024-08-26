Помста за штраф у 200 мільйонів євро: Угорщина погрожує відправити мігрантів до Брюсселя

Угорщина, членство якої в Шенгенській зоні опинилося під питанням, заявила, що може почати транспортувати мігрантів, які з’являються на її кордоні, прямо до Брюсселя, якщо вона не зможе вирішити суперечку з Європейським Союзом щодо покарань від ЄС за невиконання політики з надання притулку.

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Європейський суд наклав на країну штраф у розмірі 200 мільйонів євро, а також додатковий щоденний штраф у розмірі 1 мільйон євро за невиконання прем’єр-міністром Віктором Орбаном попереднього рішення суду щодо захисту шукачів притулку. У червні Орбан вже пообіцяв відплату за це рішення, що є одним із кількох питань, які затьмарюють початок його перебування на посту голови ЄС, пише Bloomberg.

Переговори з Європейською комісією почнуться у вересні, заявив журналістам у Будапешті Гергелі Гульяс, міністр, відповідальний за офіс прем’єр-міністра.

«Якщо ці переговори проваляться, Угорщина почне роздавати мігрантам «квитки в один кінець до Брюсселя, — сказав Гульяс. — Ми повинні якомога швидше знайти угоду, тому що ми не хотіли б платити великі суми щодня. Але якщо Брюссель хоче приймати мігрантів, ми можемо допомогти».

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Хоча Гергелі Гульяс не надав подробиць про те, як працюватиме така схема, ця ідея перегукується з суперечками між штатами США щодо мігрантів, яких автобусами доправляють до Нью-Йорка з кордону з Техасом. У Європі прем’єр-міністр Великобританії Кейр Стармер пообіцяв, що його новий лейбористський уряд скасує план попередника Ріші Сунака щодо депортації шукачів притулку до Руанди.

Крім того, правозахисні групи розкритикували Угорщину за скасування фінансованого державою притулку для українських біженців, які прибули з регіонів, які безпосередньо не постраждали від бойових дій на лінії фронту з росією. Група із Закарпатської області України тимчасово залишилася без даху над головою після переїзду, хоча Гульяс сказав, що групи допомоги допомогли забезпечити їм житло.

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Раніше повідомлялося, що Угорщина полегшила умови в’їзду для росіян та білорусів.

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