Угорщина, яка нещодавно взяла кредит у Китаю в розмірі мільярд доларів, спростила умови в'їзду для громадян росії та білорусі. Як повідомляє Deutsche Welle в соцмережі Х, Угорщина дозволила росіянам і білорусам безперешкодно в’їжджати на її територію без жодних перевірок безпеки. Це відкриває громадянам рф і білорусі можливість для подальшого переміщення до інших країн ЄС.

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Згідно з повідомленням німецького видання RND, невдовзі після візиту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до москви, Будапешт включив громадян росії та білорусі в програму «національної карти». Ця карта видається тим, хто бажає працювати в Угорщині, на два роки з можливістю продовження. Володарі «національної карти» не проходять спеціальну перевірку на європейському рівні, що викликало занепокоєння у сусідніх з Угорщиною держав. Навесні угорський уряд оголосив про очікування близько 65 тисяч заробітчан із сім'ями.

Евродепутат від ФРН і експерт з зовнішньої політики ЄС Сергій Лагодинський підкреслив, що дозвіл на в'їзд до країни ЄС без перевірки безпеки в умовах, коли російська влада намагається послабити Європу гібридними атаками, є неправильним шляхом. Водночас він також зазначив, що не слід «таврувати всіх російських громадян».

Раніше повідомляли про те, що Угорщина змінила правила перебування в країні для біженців з України: з 21 серпня безкоштовне житло надаватимуть тільки українцям з територій, які зазнали впливу війни.

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