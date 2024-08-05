Членство Угорщини в Шенгенській зоні опинилося під питанням: що відбувається

Парламентарі Литви та Чехії стали ініціаторами листа до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо питання членства Угорщини в Шенгенській зоні після рішення Будапешту про пом’якшення візового режиму для росіян і білорусів. Загалом під ним підписалися 67 європарламентарів, пише УП.

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«Прем'єр-міністр Орбан, очевидно, все більше і більше випробовує терпіння ЄС… Цього місяця угорський уряд продовжив свою імміграційну програму „національної карти“, що дозволяє „гастарбайтерам“ з білорусі та росії в’їжджати на угорську територію. Власник такої карти має право працювати в Угорщині без дозволу служби безпеки і може привозити до країни свою сім’ю», — йдеться у листі, який є у розпорядженні редакції.

Зокрема, депутати назвали таке рішення Орбана «безвідповідальним» і таким, що становить значну загрозу безпеці країн-членів ЄС та їхніх громадян.

«Ці „заробітчани“ з угорськими візами матимуть можливість вільно пересуватися по всій Шенгенській зоні. Без належного контролю існує ризик, що ці неєвропейські громадяни можуть посилити російську шпигунську мережу в ЄС. Наш обов’язок як європейських інституцій захистити європейських громадян від цих загроз, а не повністю відкривати кордони для країн, які вважають нас своїми ворогами», — йдеться в листі.

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Євродепутати наполягають, що при відмові угорського уряду змінити свою політику, комісія і всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні.

Вони також додали, що «інші країни Шенгенської зони мають право не визнавати візи, видані Угорщиною громадянам росії та білорусі, з відповідними наслідками».

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«Безпека наших громадян має бути першочерговою турботою всіх європейських інституцій, і ми розраховуємо на повну залученість комісії у цьому питанні», — підсумували євродепутати у своєму зверненні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — єдиний лідер ЄС, який підтримує тісні зв’язки з кремлем відтоді, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. На початку цього місяця він підписав указ про поширення програми прискореної видачі віз на вісім країн, включаючи росію та білорусь. Її видають на 2 роки з можливістю продовження для тих, хто хоче працювати в Угорщині.

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Угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан. Вони можуть привезти з собою сім’ї й через 3 роки подати заяву на отримання посвідки на постійне проживання.

Тим часому Фінляндії заявили, що наразі немає жодних шансів на відкриття пунктів пропуску на східному кордоні з рф через ризик напливу нелегальних мігрантів.

Фото з Facebook Віктора Орбана

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