Нічний удар по Україні: у Києві гасять пожежі, є загиблі у Запоріжжі та Кривому Розі (фото, відео)

Другу ніч поспіль росіяни завдають масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Так, у ніч проти 27 серпня, зокрема, у Києві повітряна тривога оголошувалась чотири рази. Як і напередодні, основний напрямок удару — західний. Моніторингові канали протягом ночі повідомляли про вибухи у Київській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській, Житомирській та Львівській областях. Наразі атака триває: загрози ракетного удару вже немає, але Повітряні сили фіксують близько десятка «Шахедів» у небі над кількома областями України.

ВІДЕО ДНЯ

В КМВА повідомили, що в столиці зафіксовано падіння уламків на лісопаркові зони в Дніпровському та Деснянському районах — там виникли пожежі. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

РЕКЛАМА

А на Дніпропетровщині є жертви — ворог поцілив у готель в Кривому Розі. Керівник ОВА Сергій Лисак пише про двох загиблих — чоловіка та жінку, а також п'ятьох постраждалих.

РЕКЛАМА

«У лікарні 43-річна жінка — „важка“. Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості. Ще троє потерпілих оговтуватимуться вдома. Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами. Пошкоджені також 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто. На місці трагедії продовжують роботу всі служби», — повідомив він.

РЕКЛАМА

Тим часом російські пропагандисти заявляють, що в готелі перебували «іноземні інструктори ЗСУ» і що «медики вивезли 15 англомовних постраждалих».

Фото зі сторінки Лисака

Фото зі сторінки Лисака

Фото зі сторінки Лисака

Також ворог з вечора 26 серпня й до ранку 27 серпня бив по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе — під ударом були райцентр, Покровська та Маганецька громади.

Є жертви й у Запорізькій області. За інформацією керівника обласної ВА Івана Федрова, двоє людей загинули, четверо постраждали.

«Вночі росіяни атакували Запорізьку область „шахедами“. Зруйновані будинки, сталися пожежі. Наразі у лікарні четверо постраждалих: 86-річна жінка у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла, чоловік 59 років у стані середньої тяжкості, дві жінки — 30 та 56 років — з легкими травмами. Двоє людей — чоловік і жінка — загинули», — зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні Повітряні сили виявили та супроводили 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА. Загалом було збито 201 повітряну ціль. Загалом у ДСНС зазначали, що внаслідок атаки 26 серпня загинуло 7 людей (з яких 2 померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н. Рятувальники ліквідували 22 пожежі. Врятовано 2 особи. Всього до ліквідації наслідків обстрілів було залучено близько 740 рятувальників та 176 од. техніки.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

433

Читайте нас у Facebook