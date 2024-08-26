Наймасованіша комбінована атака на Україну: скільки цілей збила ППО

В ніч на понеділок 26 серпня 2024 року російські окупанти атакували Україну з повітря. Масований удар ракетами та ударними дронами ворог здійснив по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави.

ВІДЕО ДНЯ

У Повітряних силах повідомили, що були застосовані ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

«Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА», — йдеться у повідомленні.

Під час атаки російські варвари запустили:

РЕКЛАМА

- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей — рф.;

- 6 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької областей — рф. та з Криму;

РЕКЛАМА

- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

- 28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

РЕКЛАМА

- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. — рф.;

- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

- 109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ — рф., Чауда — Крим.

Відбивали атаку українська авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль — 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

- 1 балістичну ракету «Іскандер-М"/KN-23;

- 1 крилату ракету Х-22;

- 99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;

- 99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Крім того, кілька одиниць ударних дронів були локаційно втрачені на території України, ще два — перетнули державний кордон з республікою білорусь.

Також повідомлялось у ЗМІ, що один дрон залетів у Польщу на глибину 25 кілометрів. Його не збили, а шукають.

Як повідомляли «ФАКТИ», над Києвом збито півтора десятка ракет та близько 20 БПЛА. На Київщині є щодо влучання у два енергетичні об'єкти, зокрема, у греблю Київської ГЕС у Вишгороді. Втім, загроз споруді немає. Зруйнувати її ракетами неможливо.

214

Читайте нас у Facebook