«Це не чоловік»: Наталка Карпа знайшла нового продюсера

Заслужена артистка України Наталка Карпа, яка нещодавно показала сюрприз від чоловіка-військового, напередодні Дня Незалежності презентувала нову відеороботу «Все буде Україна». Композицію артистці допомогли створити донька Злата та дружина відомого репера VovaZIL’Vova — Уляна.

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«Хук мені знайшли дві дівчини: дружина VovaZIL’Vova — Уляна, а також моя Златка. Згодом підключилась авторка Софія Міджак. Ми спільно сіли працювати над піснею. Коли записували демо, я кілька разів припиняла запис через сльози. В мене були мурахи, адже дуже щемило всередині. „Гоя, гоя, гоя — все буде Україна“, — наспівувала донька. Вона виступила свого роду моїм продюсером».

Кінорежисер Любомир Левицький зняв відео на пісню Наталки. Вона каже: її давня мрія здійснилась, адже вона тривалий час мріяла про співпрацю з режисером.

«У часі війни є моменти, які ти собі дозволити не можеш, зокрема масштабне відео. Краще ті гроші передати армії. Крайня робота — це прості речі, мінімалізовані бюджети. Мені допомагали знімати мої друзі. Довго думала, довго не випускала і чекала „кіношної“ екранізації, і це вийшло. Любомир знімав відео для десантно-штурмових військ, і я тоді зрозуміла, що, якщо інтегрувати цю роботу в мою пісню, має вийти гарний результат», — зазначила артистка.

Раніше співачка Наталка Карпа зізналась, скільки коштів їй потрібно для життя.

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