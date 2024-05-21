«Все, як було до війни»: співачка Наталка Карпа зізналась, скільки коштів їй потрібно для життя

Українська артистка Наталка Карпа, яка разом з популярною блогеркою переспівала народний хіт, в інтерв’ю Славі Дьоміна розсекретила свій гонорар та розповіла про те, скільки ж фінансів їй потрібно, аби почуватись нормально.

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«Із донечкою Златою ми амбасадори кількох крутих українських брендів. Щодо концертів, то практично всі благодійні. Мала лише кілька комерційних робіт. Гонорар у мене такий, як і був до війни».

Наталка додала, щоби насолодитись її музикою, потрібно було викласти 3−5 тисяч доларів. Зараз ціна така сама.

«Це нестабільний мій дохід. Переважно витрати йдуть на бензин, харчування, комунальні послуги. Мамі допомагаю. Десь у 50 тисяч на побут входимо».

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Зірка додала, що потрібно ще ж знімати кліпи та записувати пісні. Тому як мінімум 100 тисяч гривень потрібно, аби функціонувати як артистка.

Карпа зазначила, що фінансово допомагає чоловік Євген Терехов, який наразі воює на передовій.

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«Цього місяця надіслав на наші потреби 20 тисяч гривень. Раз на місяць відправляє. У нього багато грошей іде на власне обмундирування і все інше».

Раніше повідомлялося, що Наталка Карпа заінтригувала новою фотосесією та поділилась, як долає стрес.

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