«Вони не діляться з нами планами»: у США обговорюють підтримку наступу України в Курській області

«Не помітивши» несподіваного військового вторгнення України в росію на початку цього місяця, адміністрація Байдена все ще обговорює, чи допомогти військам Києва утримати та, можливо, навіть розширити частину території, яку вони зараз займають у Курській області росії. За словами американських чиновників, Пентагон запитав українців, що їм потрібно, щоб зробити свій гамбіт успішним, але жодних рішень щодо матеріальної підтримки цих зусиль ухвалено не було.

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Внутрішні адміністративні дискусії були зосереджені на тому, чи слід скоригувати вміст пакетів зі зброєю, які зараз надсилаються кожні два тижні, включити більше броньованих машин або прискорити постачання певних боєприпасів та іншого обладнання, яке могло б допомогти українцям «окопатися та захиститися», пише Washington Post.

Раніше адміністрація Байдена вважала пріоритетом швидке доставлення деякої зброї в Україну, оскільки умови на полі бою змінилися, зокрема важливе поповнення боєприпасів ППО, адже росія посилила бомбардування Києва та інших міст.

Остання постача на суму 125 мільйонів доларів США, про яку оголосив держсекретар Ентоні Блінкен, включає артилерійські боєприпаси, машини швидкої допомоги та медичне обладнання, протитанкові ракети TOW, а також безпілотні літальні системи та боєприпаси — усе це вкрай необхідно у боротьбі проти російських військ на сході України.

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Але поки тривають дискусії щодо допомоги під час наступу на Курщині, домінують два питання. Американці кажуть, що вони не впевнені щодо загальної наступальної стратегії Києва, а залежність України від американської зброї відродила побоювання ескалації — прямого зіткнення США та НАТО з рф. Поки адміністрація заявляє, що не має чіткого уявлення про цілі України всередині росії.

«У них може бути план, але вони не діляться ним з нами», — сказав американський чиновник, один з кількох, хто обговорював внутрішні оцінки адміністрації на умовах анонімності.

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Відповідаючи на запитання, чому адміністрація не висловила беззастережну підтримку дій у Курську, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінґх сказала журналістам, що офіційні особи все ще намагаються зрозуміти, як раптовий наступ Києва «вписується в їхні стратегічні цілі на полі бою… Ми все ще працюємо і все ще маємо деякі запитання».

В адміністрації також були порушені питання щодо використання американської зброї всередині росії, що є очевидним порушенням заявленої політики США, спрямованої на уникнення ескалації між москвою та Вашингтоном, що вона призначена лише для захисту від нападів росії на територію України.

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«Не було жодних змін у вказівках, які ми дали Україні щодо того, де та як вони можуть використовувати американську зброю, щоб захистити себе через кордон», — заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Посилаючись на пом’якшення президентом Байденом у травні заборони на стрільбу боєприпасами, наданими США, через кордон з території України в бік російських повітряних і наземних ударів, Кірбі сказав, що «їм дозволено використовувати матеріали, надані США, для захисту».

«Ми все ще вивчаємо цю політику», — сказав він щодо решти обмежень.

Раніше офіційні особи США заявляли, що переглянута політика вузько зосереджена на використанні зброї, як-от гаубиць і реактивної артилерії, для вогню з України по росії. Ця зміна, зокрема, залишила в силі обмеження на використання боєприпасів великої дальності, відомих як ATACMS, і не стосувалася постачання зброї та транспортних засобів по суші на територію росії. Проте, за словами аналітиків і солдатів на місці, українські війська вже використовують американську техніку в наступі у Курській області — транспортери Stryker, Humvee й броньовані машини MRAP.

Однак офіційні особи США публічно не заявили, що їхня політика порушується Україною на Курщині.

Наступ на Курську область став піар-виграшем для українського командування та для країни, об’єднаної, але виснаженої роками війни. Зіштовхнувшись із браком військовозобов’язаних призовного віку, Київ запровадив нову мобілізаційну кампанію — призвавши близько 30 000 військових на місяць, за даними аналітиків і західних офіційних осіб. Але розширення фронту на Курськ з військовими, яких уже не вистачає на полі бою в Україні, є ризиком, пише видання.

Раніше у росії назвали болючу для путіна точку у Курській операції, яка змусить диктатора змінити підхід.

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