Україна, судячи з усього, націлилася на російські авіабази. У Нижньогородській області розташована авіабаза «Саваслейка», де московські війська розміщують літаки, оснащені гіперзвуковими ракетами «Кинджал». За повідомленнями місцевих та українських ЗМІ, кілька безпілотників влучили в авіабазу.

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Незалежний новинний сайт «Астра» повідомив, що знову був атакований Борисоглібський авіаційний центр у Воронезькій області. Видання зазначає, що, за словами російських військових блогерів, щонайменше три російські авіабази були атаковані протягом ночі. Україна заявила, що завдала удару по російській авіабазі в Липецьку. Про це пише видання Politico.

Москва стверджувала, що її війська зупинили наступ українських військ у Курській області і відтісняють їх назад, але насправді Україна зараз контролює щонайменше 74 села в Курській області.

«Збройні Сили України наступають, росіяни тікають. Це працює, і це головне», — сказав український солдат Олександр Пислар, який бере участь у Курській наступальній операції, в інтерв'ю виданню Politico.

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Президент США Джо Байден прокоментував вторгнення Києва, заявивши журналістам, що операція «створює справжню дилему» для російського лідера путіна. Він додав, що його команда перебуває в «постійному контакті» з українськими офіційними особами.

«СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської військової машини. Саме літаки зараз дають ворогу перевагу в повітрі, але ми продовжимо підрізати крила цим «птахам», — сказав високопоставлений співробітник СБУ, який побажав залишитися анонімним, виданню Politico.

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Хоча Україна рідко офіційно підтверджує атаки безпілотників на території росії, українські спецпризначенці, Збройні Сили, новостворені сили БПЛА та СБУ здійснили найбільшу на сьогодні атаку на чотири російські військові аеродроми, сказав представник СБУ.

«Це була наша найсильніша атака з початку війни. Весела ніч сьогодні на аеродромах Воронежа, Курська, Саваслейки та Борисоглібська — аеродромах, звідки російські літаки бомбардують наші прифронтові міста нестримними планерними бомбами», — сказав посадовець.

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Удари були ефективними: місцеві ЗМІ нарахували 10 вибухів на аеродромі «Саваслейка» у Воронезькій області протягом ночі, сказав урядовець.

Крім того, речник української армії Дмитро Лиховій в інтерв'ю Politico сказав, що кремль відвів частину військ з півдня України назад на свою територію, щоб спробувати відбити вторгнення в Курську область.

Також стало відомо, що росія виводить військові підрозділи з Калінінграда, оголяючи кордон з НАТО, і перекидає їх у Курську область.

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