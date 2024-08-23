Україна продовжує наступ у Курській області, залучаючи кілька елітних бригад, але справжні цілі операції досі не розкриті. Ця стратегічна неоднозначність відіграє важливу роль в інформаційній війні, запобігаючи передчасним прогнозам. Ймовірно, український наступ спрямований на те, щоб змусити росію перекинути частину своїх військ із Донбасу для протидії загрозі у Курську. Про це пише британське видання The Telegraph.

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Але поки що росія не клюнула на вудку. У той час як Україна просувається в Курську, росія йде вперед на Донеччині, де її втрати були серйозними. Тим не менш вона продовжує тиснути на ділянці, яка здається найслабшою.

Українські війська, неукомплектовані та розтягнуті, здатні лише уповільнити, а не зупинити, просування росії. Такі ключові міста, як Нью-Йорк, Торецьк, Часів Яр і Покровськ, критично важливі для утримання решти Донецької області, пережили інтенсивні бої та важкий артилерійський вогонь з початку українського наступу.

Останніми днями російські повітряні атаки також посилилися на великі міста регіону. Ці бомбардування можуть бути частиною ширшої російської стратегії на Донеччині. Українські підрозділи вже висловлюють занепокоєння тим, що перекидання живої сили на Курськ може поставити під загрозу їхні поточні оборонні операції. Такі міста, як Часів Яр, залишаються активними полями битв, без рельєфу. У Торецьку та Покровську українські війська повідомляють про збільшення вильотів росіян, іноді до 10 на день.

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Українські війська в Покровську відчувають нестачу живої сили, що ускладнює оборону та майже унеможливлює контратаки. Близькість населеного пункту до лінії фронту та в зоні дії російської артилерії становить значну загрозу, оскільки його падіння може призвести до захоплення росією Костянтинівки, Краматорська та Слов’янська.

Отже, попри несподіваний характер українського нападу на територію рф та його значну політичну вигоду, в самій Україні картина навряд чи є райдужною. Російське командування залишається зосередженим на своєму наступі на Донеччині, використовуючи піхоту, бронетехніку та авіацію.

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Україна розраховує на те, що врешті-решт для протидії наступу ЗСУ у Курську може знадобитися передислокація військ рф з окупованих територійі. Офіційні особи США припускають, що російські війська вже виведені з Криму, Херсона та Запоріжжя та можуть бути перенаправлені через окуповані Донецьк і Луганськ для протидії вторгненню на Курськ. Українські джерела також повідомляють, що російські війська могли бути виведені з Харківського фронту.

Але, що важливо, на Донбасі немає ознак відходу росії. Якщо це правда, це буде сигналом про рішучість москви віддати перевагу цьому наступу, навіть якщо українські сили продовжать тиснути в Курську.

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Проте кілька факторів все ще можуть підірвати рішучість москви.

По-перше, якщо Україна продовжить досягати успіху під Курськом, росії, можливо, доведеться вивести більше сил з окупованих територій, що потенційно послабить їхні оборонні позиції. Це може розширити дальність ударів українських безпілотників, що ще більше послабить здатність росії атакувати на великі відстані.

По-друге, українські бригади, які зараз навчаються, можуть бути розгорнуті для підсилення Курська або Донеччини, залежно від того, де російські війська виявлять ознаки слабкості. Ця гнучкість могла б дозволити Києву здійснити контрнаступ у 2025 році, а не просто ще один удар по окупованому Донбасу.

Нарешті, є український наступ на Крим. Знищення Чорноморського флоту рф та прискорений демонтаж російської системи протиповітряної оборони призвели до того, що російські сили на півострові перейшли до оборони. Атаки партизанів зростають, і українська розвідка припускає, що наступною ціллю стане Крим, а Керченський міст, який і так часто є об’єктом українських диверсій, швидше за все, буде незабаром знищений. Хоча звичайний наступ з повернення Криму виглядає амбітним, переміщення російських військ для зміцнення Донбасу та Курська може відкрити двері для посилення таємних українських операцій на півострові.

Успіх вторгнення на Курськ може не залежати від відведення російських військ, але якщо він продовжуватиме бентежити москву та порушуватиме лінії постачання, російські війська будуть змушені реагувати, що зрештою підриває їхні операції на Донбасі. Однак це не станеться миттєво, і Україні все ще може знадобитися посилити свій південно-східний фронт.

Тим часом, за спостереженням експертів, Україна переходить від наступу до оборони в Курській області.

Раніше відомий аналітик Володимир Пастухов пояснив, чому спокій кремля з приводу операції ЗСУ в Курській області награний і чому доля війни вирішуватиметься під Покровськом і Торецьком.

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