Вже цієї ночі українці зможуть спостерігати пік найвидовищнішого зорепада року

Метеорний потік Персеїди є одним із найяскравіших метеорних потоків року. Він щороку досягає свого піку між 11 і 13 серпня. Однак можливість побачити метеори у нічному небі не обмежується цими датами — перші метеори були видимі в липні, й далі потік триватиме майже весь серпень.

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Експерти кажуть, що найкращий шанс помітити метеор починається відразу після півночі і закінчується приблизно за годину до сходу сонця. Хоча метеори можна побачити неозброєним оком, варто також враховувати погоду, оскільки вона може вплинути на їхню видимість.

Метеори потоку Персеїди можна побачити по всьому світу, і називаються вони так тому, що походять із сузір’я Персея.

В ці дні ви зможете побачити 100 або навіть більше метеорів за годину.

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Для того, щоб спостерігати за метеорним потоком спробуйте знайти найтемніше місце з вільним оглядом неба. Чим темніше буде там, де ви перебуваєте, тим більше у вас шансів побачити метеори, що летять по небу.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно загадувати бажання під час зорепаду Персеїди.

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