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Стиль життя

Білосніжні кали — тренд у весільних букетах: вишукано і красиво

21:04 28 серпня 2024
Кали

Вишуканість та елегантна лаконічність форми білосніжної кали сприяли тому, що ця квітка знову в тренді. Її можна побачити у весільних букетах і дизайні весільного інтер'єру. Ця квітка вважається символом сімейного щастя і добробуту — і це привабливо. А ще вона немов підкреслює білизну вбрання нареченої. До речі, не так давно «ФАКТИ» писали про нові тренди в букетах на думку флористки Поліни Школьникової.

Ніжні та стильні кали все популярніше в Європі дарувати на дні народження та інші урочистості. Причому вони підходять як подарунок як
жінці, так і чоловікові.

У букеті кали відмінно поєднуються з еустомою, трояндами, альстромерією. Також незвичайною може бути композиція з кал і орхідей. Букети з калами практично завжди привернуть увагу, оскільки ці квіти незвичайні. Бажано не перевантажувати букети з калами зайвими деталями. Ці квіти самодостатні.

Батьківщиною квітки вважається Південна Африка. Плантації дикорослих кал — дивовижне видовище. Таким чином, кала — квітка, яку особливо оцінять любителі екзотики.

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Отримавши кали в подарунок, помістіть їх у прозору вазу. Це дуже красиво.

Нагадаємо, як доглядати за зрізаними квітами, щоб вони довго не в'янули.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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