Нові тренди у букетах: поради флористки Поліни Школьникової

Тренди у букетах важливо знати кожному, адже квіти — найкращий подарунок на день народження, весілля, новосілля… Квіти — тендітна краса, яка уособлює життєствердність у природі.

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Про тренди у букетах «ФАКТАМ» розповіла відома українська флористка Поліна Школьникова.

- В сучасних букетах та композиціях актуальна різнобарвність, — розповідає Поліна Школьникова. — Цей тренд невипадковий, адже люди потребують зараз позитивних емоцій.

В сучасних букетах та композиціях актуальна різнобарвність

— Як порадите комбінувати квіти у букетах, щоб це виглядало стильно та зі смаком?

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- Щоб композиція була гармонійною, один колір має домінувати, інші слугувати акцентами. Але найголовніша порада: спостерігайте за природою, розмаїттям її кольорів та фактур. Ліс, степ, поле -- найкращі вчителі, важливо бути уважним до всього.

— Які ще тренди актуальні?

— Наприклад, контрасти у букетах. У одній з моїх робіт — весільному букеті — мох поєднаний з фіалкою. Це нестандарна композиція. З мохом можна поєднувати практично будь-які квіти, оскільки мох зеленого кольору, який пасує до всього. Дуже ніжно виглядає поєднання весняних квітів з зеленню та лозою.

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Дуже ніжно виглядає поєднання весняних квітів з зеленню та лозою

— Чи доречні зараз монохромні букети — тобто з квітами у одній колірній гамі?

— Такий букет більш спокійний та витриманий. Дуже цікаві монохромні букети з розтяжкою кольорів. Монохромні композиції квітів більш доречні для подарунку офіційній особі або малознайомій. Барвисті букети даруйте близьким людям.



Монохромний букет, створений Поліною Школьниковою, вишуканий та гарний

— А як щодо форми букетів?

— У пріоритеті вільна, природна форма: неначе ви пішли в сад або ліс й нарвали оберемок квітів. Квіти у букеті можуть бути різними по висоті. «Ідеальні» форми (сфери, полусфери, трикутні) зараз не актуальні. Також не в тренді симетрична розстановка квітів у букеті.

— Які квіти не варто поєднувати у букетах?

— Садові та польові. Наприклад, тюльпани та волошки. Також не варто поєднувати весняні квіти з осінніми, хоча зараз у продажу більшість рослин позасезонно.

Поліна Школьникова: «Щоб створювати гарні букети, спостерігайте за природою, розмаїттям її кольорів та фактур»

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з цукровою флористкою Наталією Лупич: «Білі троянди — символ вічної любові, тому ними дуже часто прикрашають весільні торти».

Фото з альбому Поліни Школьникової

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