В останню середу місяця, 28 серпня, представники багатьох знаків Зодіаку зможуть оновити свої відносини як у особистій, так і у діловій сферах, вважають знавці передбачень майбутнього.



В той же час важливу роль у цей день будуть відігравати підтримка друзів та колег — вони відкриють нові можливості для творчих проектів та консалтингової діяльності, пише Styler з посиланням на Your Tango.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Вам випала карта «Четвірка Кубків». Не варто намагатися все контролювати, адже люди, якими ви керуєте, можуть бути дуже цим незадоволені. Не загострюйте конфлікти, адже проблеми вам точно не потрібні.

Телець

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Ваша карта на 28 серпня — «Вісімка Пентаклів». На вас чекають зміни. Цей день буде доленосним, ви зможете багато чого змінити. Однак дива не буде, якщо ви не почнете діяти.

Близнюки

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Вам випала карта «Двійка Пентаклів». А це означає, що вам терміново необхідно відновити гармонію у всіх сферах життя. Якщо ви не зможете знайти баланс, то ситуація просто вийде з-під контролю.

Рак

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Ваша карта на середу — «Лицар Пентаклів». Відмовтеся від справ, які лише відволікають вас на шляху до чогось дійсно важливого. Не лінуйтеся і не думайте, що зможете багато чого досягти, якщо пливтимете за течією.

Лев

Вам випала карта «Колісниця». Ви практично досягли своєї мети, проте ризикуєте втратити весь прогрес. Все через те, що цього дня вас можуть здолати спокуси.

Діви

Ваша карта на 28 серпня — «Повішений». Прийміть важливе рішення і почніть робити так, як велить ваше серце. Ймовірно, на вас чекають цікаві пригоди.

Терези

Ваша карта на цю середу — «Сімка Мечів». Виявіть обережність, хтось спробує вас обдурити. Не вірте всьому, що почуєте цього дня.

Скорпіон

Вам випала карта «Десятка Жезлів». Не поспішайте з висновками, незабаром ви опинитеся перед дуже непростим вибором. І тільки ви зможете вирішити, як треба вчинити, слухайте лише себе.

Стрілець

Ваша карта на 28 серпня — «Четвірка Кубків». Не погоджуйтесь з чужими умовами, якщо ви розумієте, що вони ніяк не покращать ваше життя. Настав час зрозуміти, чого ви хочете насправді.

Козоріг

Вам випала карта «Туз Жезлів». Кохання витатиме у повітрі. Цей день може сповнитися радістю та романтикою, якщо ви прислухаєтеся до свого серця. Дозвольте собі обирати щастя, а не щось інше.

Водолій

Ваша карта на середу — «Диявол». А це означає, що доля вирішила перевірити вас на міцність. Боріться зі спокусами та звертайте увагу на знаки згори.

Риби

Вам випала карта «Закохані». Не варто терпіти погане ставлення. Ви зможете багато що змінити, якщо почнете себе цінувати. Це стосується як вашого особистого життя, так і професійної сфери.

Також традиційно «ФАКТИ» у ранковому огляді представляють нову українську музику. І цілком органічно після передбачень Таро в ньому виглядає пісня з такою ж назвою.

Ще один логічний зв'язок — після пісні про Осокорки від «Околиці» з'явився новий музичний твір про іншу київську локацію. В ньому йдеться про те, що «Дарниця» — це не просто станція, а місце, в якому «зустрічається і залишається перша любов». Звучить досить романтично.

І, звичайно, ні в якому огляді не можна обійтися без нової пісні Олега Псюка, яку він присвятив своїй коханій, у якої днями був день народження. І якій він обіцяв подарувати рожеву панамку і такі ж «в'єтнамки» (детальніше про пісні — у матеріалі «ФАКТІВ»).

А також «трагічної» теми від «ліверпульскої четвірки з Черкас»: виявляється, останні дні літа — це не тільки «оксамитовий сезон», але й час, коли «скоро школа» і «пора копати картоплю».

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А на завершення — кліп, в якому знялися «найбільш відомі українці сучасності» Славко і Андрій під час візиту до бійців 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали, як Сергій Жадан у новому альбомі шукає «дорогу від Дніпра до Синаю» разом з красунею-депутаткою від «Голосу». Таке життя!

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