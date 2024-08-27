«Єдине, на що я не можу вплинути»: популярний музикант зізнався у коханні

Популярний музикант Kalush (Олег Псюк) випустив нову пісню та кліп на неї, яку присвятив своїй коханій. Композиція називається «А вона» і адресована Олександрі як подарунок до дня народження. Відомо, що Олександра працювала директоркою музиканта, а познайомились вони навесні 2021 року.

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«Пісня, яку я присвятив своій Бейбі, чергова пісня, — написав під кліпом музикант. — Йо, ще декілька твоїх днів народжень і буде альбом такими темпами. Пишу це поки їду з тобою в Київ в поїзді на черговий канц. Конкретно в цей момент ти виглядаєш дуже щасливою, як і більшість часу. Конкретно цей момент, хочеться зупинити надовго, як і більшість моментів з тобою. Знаєш, що в мене так прийнято, що, щоб я не захотів тобі побажати, я ж одразу і здійснюю. Тому, по факту єдине, чого тобі хочу побажати — міцного здоров’я. Бо це єдиний аспект в житті, на який я не можу вплинути поки що».

Шанувальники артиста прокоментували його нову премʼєру, відгукнулась і сама Олександра.

«Чудова пісня! — написали під відео. — Я американка і люблю українську музику. Я завжди знаю, що мені сподобається будь-яка пісня, яку створить Калуш. Дякую, що створюєте таку чудову музику».

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«Дякуююю, коханий», — коротко написала Білоброва.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про розпад гурту Kalush Orchestra.

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