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«Удар в напрямку Вінниччини та Житомирщини»: експерт пояснив, чому біля білоруського кордону скупчення військ

15:29 28 серпня 2024
військові росії та білорусі

Росіяни мають плани здійснити удар з білоруського напрямку. Так вважає військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула. На його думку, білоруські війська скупчилися в Гомельській області, тому що там розвинена транспортна магістраль.

«Відповідно це дасть можливість завозити особовий склад у великій кількості, ешелонами. Якщо відкрити карту російського вторгнення, то з того напрямку ударів не було. Бачимо карту, оприлюднену 21 листопада 2021 року Кирилом Будановим. На ній цей напрямок був одним з можливих напрямків ударів. Тоді він не відбувся».

На думку експерта, нині рф готує можливу атаку з білоруського напрямку. Після того як буде готовий плацдарм, рф може здійснити удар в напрямку Житомира, Бердичева, Вінниці, Крижополя.

«Далі — зустрічний удар з Придністров'я. У росіян є такі плани. У свою чергу лукашенко або показує, що з того напрямку може бути удар, або не керує цим процесом».

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Раніше повідомлялося, що під час масованої ракетно-дронової атаки російські дрони з території Україні перетнули державний кордон з білоруссю.

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