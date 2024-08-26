У Києві через відсутність світла масштабні затримки громадського транспорту: які маршрути спізнюються

У Києві, після масштабної російської атаки, ввечері понеділка, 26 серпня, спостерігаються масштабні збої у роботі громадського транспорту, який залежить від електроенергії.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили у «Київпастрансі».



Спочатку, близько 17:40 було повідомлено про затримку трамваїв за маршрутами номер 14 та 15 по вулиці Дегтярівська. Причина затримки — відсутність електроенергії. Там було організовано рух автобусів.

Згодом у «Київпастранс» заявили про затримку ще низки маршрутів та тролейбусів. Причина їхньої затримки — також відсутність електроенергії.

Який ще транспорт затримується:

- рух трамваїв №№ 1, 2, 3 по вулиці Борщагівська з причини відсутності напруги, вже організовано рух автобусів;

РЕКЛАМА

- рух тролейбусів № 41 по вулиці Тулузи з причини відсутності напруги;

- рух тролейбусів № 16, 18, 19, 23, 28, 33, 35 по вулиці Іллєнка та вулиці Герцена з причини відсутності напруги;

РЕКЛАМА

- рух тролейбусів №№ 4, 5, 7, 22, 27, 30, 42 на станції метро «Шулявська» з причини відсутності напруги;

- рух тролейбусів №№ 24, 25, 26, 35, 36 по проспекту Свободи з причини відсутності напруги.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що сьогодні вранці росія завдала ударів по Україні, в наслідок чого було пошкоджено низку енергооб'єктів. В результаті постраждали 15 областей, фіксуються проблеми з енерго- та водопостачанням. Через обстріл «Укренерго» дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

1

Читайте нас у Facebook