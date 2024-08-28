«Виняткова майстерність»: американські науковці з’ясували, як комарі знаходять «здобич»

Комарі є одними з найсмертоносніших комах у світі через їхню неймовірну здатність поширювати хвороби. Команда вчених виявила, що комарі можуть відчувати наші теплові сигнали за допомогою інфрачервоного детектування. Інфрачервоне випромінювання від джерела, температура якого приблизно така ж, як і людської шкіри, може подвоїти кількість хазяїв, яких можуть шукати комарі. В експериментах комарі переважно рухалися до джерела, орієнтуючись на тепло тіла, на відміну від комарів, які мали лише запах тіла та вуглекислий газ (CO2). Ми вже знаємо, що вони відчувають вуглекислий газ, який ми видихаємо, але це може бути ще один інструмент, який допомагає їм відстежувати «здобич», пише popsci.com.

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«Комар, якого ми вивчаємо, Aedes aegypti, має виняткову майстерність у пошуку людини-господаря», — сказав співавтор дослідження та молекулярний біолог Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі (UCSB) Ніколас Деб'єн. — Ця робота проливає світло на те, як вони цього досягають".

Вид комарів Aedes aegypti відомий тим, що поширює віруси, які спричиняють понад 100 000 випадків на рік вірусу Зіка, жовтої лихоманки, лихоманки Денге тощо. Anopheles gambiae поширює паразита, який викликає малярію. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, тільки малярія є причиною понад 400 000 смертей щорічно.

Хоча самці комарів нешкідливі, самицям потрібна кров для розвитку яєць. Протягом останніх 100 років вчені приділяли час і зусилля, щоб визначити, як комарі знаходять свою жертву. Здається, немає єдиної ознаки, на яку покладаються комахи. Вони фактично об’єднують інформацію про навколишнє середовище, зібрану за допомогою кількох органів чуття на різних відстанях.

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«Сюди входить CO2 від нашого видихуваного повітря, запахи, зір, конвекційне тепло від нашої шкіри та вологість нашого тіла, — сказав співавтор дослідження та докторант UCSB Авінаш Чандел. - Однак у кожного з цих сигналів є обмеження».

У комарів поганий зір. Крім того, швидке переміщення від людини або навіть сильний вітер можуть заважати їм відстежувати «здобич». Команда, яка брала участь у цьому дослідженні, ставила питання, чи зможуть вони створити більш надійний орієнтир.

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На відстані приблизно 4 сантиметрів можуть помітити тепло, що підіймається від нашої шкіри, а також безпосередньо відчувати температуру нашої шкіри, коли вони сідають на неї. Ці два відчуття відповідають двом із трьох видів теплопередачі. Один — конвекція, коли тепло відводиться середовищем, таким як повітря. Інший — провідність, або тепло через прямий дотик.

Енергія від тепла також може подолати великі відстані, коли вона перетворюється на електромагнітні хвилі.

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Щоб перевірити, чи відчуває Aedes aegypti інфрачервоне випромінювання, команда посадила самиць комарів у контейнер та виміряла їхню пошукову активність у двох зонах. Кожна зона мала людські запахи та CO2 у тій самій концентрації, яку видихають люди. Одна із зон також мала інфрачервоне випромінювання від джерела при температурі шкіри. Бар'єр відокремлював джерело від камери, щоб запобігти теплообміну через провідність і конвекцію. Потім команда підрахувала, скільки комарів почали обшукувати зону, ніби вони шукали кров’яні судини.

Додавання теплового інфрачервоного випромінювання від джерела, яке має приблизно таку ж температуру, як і шкіра, подвоїло пошукову активність комах.

Окрім визначення того, що вони можуть відчувати це тепло, команда також з’ясувала, які біохімічні речовини комарі використовують для цього. Комар застосовує чутливий до температури білок TRPA1, який працює як датчик температури для виявлення інфрачервоного випромінювання.

Це дослідження може допомогти вдосконалити методи придушення популяції комарів. Одним зі способів може бути використання джерел тепла, близьких до температури людської шкіри, у пастках для комарів, щоб зробити їх ефективнішими. Отримана інформація також пояснює, чому вільний одяг допомагає запобігти укусам. Він блокує москіту доступ до шкіри, водночас дозволяючи ІЧ-випромінюванню розсіюватися між нашою шкірою та одягом, щоб комарі не могли його відчути.

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Фото Pixabay

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