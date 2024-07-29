Не дайте перетворити себе на «зебру», вкриту червоними плямами: експертка порадила способи захисту від комах влітку

Літо — час відпочинку, прогулянок на природі. Але комарі та мошки, які постійно літають поруч, можуть перетворити відпочинок на жах. Через їхні укуси є ризик зараження інфекціями. А неприємний свербіж зіпсує будь-який гарний вечір.

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Експертка Марина Жукова порадила кілька народних засобів, які можуть захистити від настирливих комах і не перетворитися на «зебру», вкриту червоними плямами.

Комарі та мошки не люблять дим та спеку. Тому можна спробувати використати багаття або спеціальні спіралі від комарів.

Аромат ефірних олій відлякує комарів та мошок. Найефективнішими вважаються ефірні олії лаванди, евкаліпта, чайного дерева, кедра, гвоздики та лимонної трави. Їх можна додавати в аромалампи, наносити на шкіру в розбавленому вигляді (1−2 краплі на 1 столову ложку базової олії, наприклад, мигдальної або кокосової) або використовувати як репелент, змішавши з водою.

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Лимонна кислота. Кислота в лимоні відлякує мошок та комарів. Можна додати кілька крапель лимонного соку у воду, якою ви миєтеся, або протерти шкіру зрізом лимона.

Трави. Комарі не люблять запах базиліка, м'яти, м'яти перцевої, лаврового листа та часнику. Ці рослини можна посадити на балконі або в саду, а також використовувати їх у вигляді настоянок, які можна наносити на шкіру.

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Холодна вода заспокоює свербіж від укусів. Додайте до місця укусу холодний компрес або лід, обгорнутий у тканину.

Якщо комарі або мошки все-таки вкусили, не варто чухати місце укусу. Це може призвести до інфекції та ще більшого роздратування.

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Для зняття сверблячки потрібно змастити місце укусу содовою пастою (змішати соду з водою до консистенції пасти та нанести на укус).

А щоб позбавитись комарів та мошок вдома, потрібно використовувати камфорний спирт. Його необхідно трохи підігріти. А потім протирати віконні рами, двері та ліжко.

Можна також взяти звичайний нашатирний спирт. Його підігрівати не потрібно. Розподіляється він за допомогою ватного диска. Спирт дає різкий запах, але цей запах дуже швидко випаровується. Він не стає чутливим для людини, але для мошок, комарів та для всіх кровососних він буде працювати.

Лавровий лист також застосовують для відлякування мошок, комарів та мух. Особливо добре виручає цей спосіб на дачі та на пікніку. Сухе лаврове листя підпалити й пройтися поряд з ліжком, вікнами, дверима. Комарі та мошки дуже не люблять цей запах. Але діє він всього 2−3 години.

Можна також взяти звичайну цибулю та вткнути в неї кілька штук сухої гвоздики. Це також не люблять комахи.

Ще один засіб — валеріанка. Змішати дві столові ложки крему для рук, дві чайні ложки валеріани й половину пакетика ваніліну. Такий крем без хімії може підійти не тільки дорослим, а й дітям.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про вісім ароматів, які не переносять комарі.

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