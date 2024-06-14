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Здоров'я та медицина

Часник проти «вампірів»: цей народний засіб допоможе протистояти комарам

11:00 14 червня 2024
Комар

З настанням літа у життя людей активно втручаються комарі. Причому не тільки на дачних ділянках, де для боротьби з кровососами рекомендують висаджувати певні рослини, а й вдома, де для їхнього відлякування можна застосовувати «ароматеропію».

Автори каналу «Моя дача. Сад та город» пропонують рецепт ще одного «ароматного народного» засобу боротьби з цими комахами. Для його приготування використовують одну склянку рослинної олії та 5−6 зубчиків часнику.

Часник очищають і дрібно нарізають, а потім поміщають у скляну пляшку і добре перемішують із олією. Засіб потрібно залишити настоятися протягом ночі, а наступного дня його протирають через дрібне ситечко. Перед застосуванням пляшечку з олією збовтують і наносять засіб на відкриті ділянки тіла. Готовий засіб зберігають у холодильнику.

Про те, який одяг зменшить можливість бути укушеним комарами, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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