Вчені вже знають, кого частіше кусають комарі: що потрібно знати, аби вберегтись

Через комарів ми влітку боїмося відчиняти вікна на ніч. Бо ж комахи полюбляють залітати до наших спалень. Чому одні люди частіше страждають від сверблячих пухирів від їхніх укусів, а інші — рідше? На це запитання є відповідь.

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Не можна заперечувати, що комарі більше люблять певних людей, які стають їхньою мішенню. Їм дорогі репеленти та темний одяг не допомагають, пише polki.pl.

Це можна розцінювати як несправедливість або невезіння, але японські вчені доводять, що це пов’язано з певною групою крові, що найпоширеніша в Африці. Саме там, ймовірно, народився вид тигрового комара, який швидко поширюється й становить небезпеку.

Комарі найчастіше кусають людей з 0 (першою) групою крові, яку вони вважають найбільш привабливою. Дослідження показують, що це відбувається вдвічі частіше, ніж з людьми з будь-якою іншою групою. На другому місці — група B, на третьому — AB і лише на останньому — A. Однак це не єдині фактори, які визначають вибір здобичі цими комахами.

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На рекламі засобів від комарів можна побачити кольорову карту людського тіла, яку комахи «бачать» вже здалеку. Саме наша температура дозволяє їм досягти своєї мети. Що більше вуглекислого газу ми видихаємо, то більша ймовірність бути укушеними. Тому люди з великою вагою та вагітні жінки є вразливішими.

Запах людини також має важливе значення, як і стан її шкіри. Це пов'язано з тим, що комарі можуть розпізнавати запахи на відстані до 60 метрів. Це відбувається завдяки нейронам у їхніх органах чуття. Крім того, високий рівень алкоголю в крові може приваблювати непроханих гостей. Не дивно, що ми прокидаємося з численними пухирями після п'яної вечірки на свіжому повітрі.

Комарі обожнюють домашні затишні куточки. Саме звідти вони вилітають посеред ночі.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про вісім ароматів, які не переносять комарі.

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