Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ: в чому його звинувачують

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Андрія Наумова, якого в Сербії засудили до ув'язнення за відмивання коштів.

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Ініціатором оголошення в розшук є Державне бюро розслідувань України.

26 серпня 2024 року «червоне» оповіщення було опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

За повідомленням ДБР, колишній посадовець підозрюється у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019−2021 рр.

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Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тис. євро, 120 тис. дол. США та два дорогоцінні камені.

Також нагадаємо про оголошення ДБР про підозру у держзраді офіцеру-прикордоннику, який виїхав за межі України у відпустку, а потім перейшов на бік російського ворога,.

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