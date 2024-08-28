41.02 / 41.54 45.68 / 46.37
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ: в чому його звинувачують

12:55 28 серпня 2024
Генерал Наумов дає інтерв'ю

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Андрія Наумова, якого в Сербії засудили до ув'язнення за відмивання коштів.

Ініціатором оголошення в розшук є Державне бюро розслідувань України.

26 серпня 2024 року «червоне» оповіщення було опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

За повідомленням ДБР, колишній посадовець підозрюється у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019−2021 рр.

РЕКЛАМА

Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тис. євро, 120 тис. дол. США та два дорогоцінні камені.

Також нагадаємо про оголошення ДБР про підозру у держзраді офіцеру-прикордоннику, який виїхав за межі України у відпустку, а потім перейшов на бік російського ворога,.

РЕКЛАМА

319

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Левам — «Колісниця», Рибам — «Закохані», а Козерогам — «Туз Жезлів»: Таро-прогноз на 28 серпня

Угорський парламент

Помста за штраф у 200 мільйонів євро: Угорщина погрожує відправити мігрантів до Брюсселя

Сира баклажанна ікра

Сира баклажанова ікра: смачно так, що не відірватись

Гаманець з грошима

Готуйте більші гаманці: вересень-2024 озолотить представників трьох знаків зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту