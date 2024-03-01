Поїхав у відпустку до Німеччини, а опинився у росії й почав виступати проти України

Офіцеру-прикордоннику, який виїхав за межі України у відпустку, а потім перейшов на бік російського ворога, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у державній зраді.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією ДБР, наприкінці грудня 2023 року у мережі поширилося відео сюжету пропагандистського телеканалу «Россия-1».

Там розповідається, що український прикордонник спочатку поїхав до Туреччини, скориставшись відпусткою, а звідти — до рф. Перебіжчик розповів, що не поділяє погляди керівництва України та не хоче брати участь у бойових діях. Дії України під час війни назвав «терористичними».

Українські правоохоронці почали розслідування втечі прикордонника та встановили, що він під час щорічної відпустки виїхав за межі України начебто до Німеччини для відвідування сім'ї.

РЕКЛАМА

З відпустки він не повернувся, а опинився на території росії. У країні -агресорці майор дав інтерв’ю у програмі «Вєсті» на «Росія-1». Він назвав дії української влади щодо захисту країни від збройної агресії рф терористичними.

Прикордоннику повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві. Санкції статей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення.

РЕКЛАМА

Наразі вживаються заходи щодо оголошення зрадника у розшук та звернення до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.

У ДБР не називають імені підозрюваного, але за даними «Української правди», йдеться про майора Чернігівського 105-го прикордонного загону імені Володимира Великого Олександра Кияшка.



Раніше «ФАКТИ» писали ще про одного російського агента в Держприкордонслужбі України. Йдеться про Руслана Сирового, колишнього начальника групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби «Велятино», що на Закарпатті. 17 серпня 2023 року він разом з дружиною та її 9-річним сином виїхав з України нібито на реабілітацію. На місце служби не повернувся й на зв’язок з командуванням не виходив.

РЕКЛАМА

1511

Читайте нас у Facebook