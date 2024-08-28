Нові тренди в пакуванні подарунка: варто взяти на замітку

Дарувати подарунки — не менше задоволення, ніж їх отримувати. Що стосується власне подарунка, то зараз дуже модно дарувати роботи стародавніх філософів, наприклад, Сенеки, Епіктета, Марка Аврелія. Але як упакувати презент, щоб це виглядало стильно? Нові тренди такі. Мінімалізм — головна тенденція в оформленні. Підійде крафтовий папір з яскравою, наприклад, червоною або синьою стрічкою. Підійде й однотонний папір без безлічі написів і зображень туристичних об'єктів.

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Також доречні коробочки — однотонні, не химерні.

Дуже модний зараз декор у горошок. Цей принт ненав'язливий і милий. Трохи він асоціюється з ретро. Гарний вигляд має контрастний горошок. Наприклад, білий на синьому тлі або синій на білому. Перев'яжіть таку коробочку стрічкою в тон загального фону або гороху. Це дуже стильно (фото в заголовку — Авт.).

У деяких випадках подарунок можна дарувати і зовсім без упаковки. Наприклад, баночку з кремом для обличчя або тіла можна перев'язати красивою стрічкою і цього буде достатньо. Не обов'язково упаковувати книгу і коробку з солодощами.

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Упаковкою не потрібно перевантажувати подарунок — і це потрібно розуміти.

Як і раніше актуально доповнити подарунок листівкою з найкращими побажаннями.

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Раніше «ФАКТИ» писали про новий тренд в інтер'єрі — постер з мотивацією.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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