Тренд у інтер’єрі — постер з мотивацією: стильно та надихаюче

Мотивація — велика сила у русі вперед у всіх сферах життя, в тому числі у виборі одягу чи в оформленні житла. Вона гармонізує наше самовідчуття. Отож, мода на мотиваційні постери в інтер’єрі невипадкова.

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Що мається на увазі? Фактично це картини з афоризмами, які вам подобаються. Наприклад, «Щастя — не пункт призначення. Це спосіб життя». Ви дивитесь на ці слова — і щоразу отримуєте імпульс натхнення.

Мотивувальні постери вписуються практично у будь-який сучасний стиль інтер’єру. Найкраще місце для такого постера — передпокій. Особливо — неподалік від дзеркала. Проте і на кухні такий постер буде доречним.

Постери з цитатами можуть бути як кольорові, так і чорно-білі. Останні універсальні.

Такі постери можна не лише купити або замовити у спеціальних ательє, але й створити власноруч.

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До речі, а чи є у вас улюблені мотивувальні афоризми?

Можливо, це слова легендарного Стіва Джобса: «Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужим життям» або «Єдиний спосіб робити великі справи — любити те, що ви робите»?

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Тим, хто наполегливо вивчає англійську мову, варто звернути увагу на цитати англійською мовою. Користь буде подвійною.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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